Encore des averses vendredi et samedi à Tahiti et Moorea

PAPEETE, le 22 décembre 2016. Des averses sont encore prévues ce vendredi et ce samedi. En revanche, les Marquises devraient pouvoir fêter Noël au sec... Voici les dernières prévisions de Météo France.



TAHITI ET MOOREA :

"Après une petite accalmie nocturne, l'activité nuageuse et pluvieuse reprend des plus belles pour ces journées de vendredi et de samedi, surtout sur les côtes Sud et Est de Tahiti où les pluies sont plus fréquentes. Par contre, les éclaircies percent de temps à autre sur les versants Nord et Ouest. Un léger mieux se dessine pour la soirée du réveillon. Températures extrêmes prévues : 25 et 31 degrés Celsius.

Vent assez fort d'Est Sud-Est vendredi avec des rafales à 60 kilomètres/heure par effet côtier.

Mer agitée voire localement forte. Houle longue résiduelle de Sud-Ouest."



MARQUISES :

Le soleil s'impose durant ces deux prochains jours. Seuls quelques nuages accrochent le relief vendredi en journée. Rares averses.

Vent modéré, de Nord-Est vendredi puis d'Est Nord-Est samedi. Pointes à 50 kilomètres/heure.

Mer agitée. Petites houles longues croisées de Nord-Ouest et Sud-Ouest.



TUAMOTU ET GAMBIER :

Vendredi, sur les régions allant de Anaa à Hao, Reao jusqu'à Fakahina, un temps très nuageux à couvert et instable prédomine avec de nombreuse averses et grains parfois orageux. Le soleil revient de Hereheretue à Moruroa. Aux Gambier, les pluies s'estompent en cours de nuit laissant place à une journée de vendredi bien ensoleillée. Sur le reste des Tuamotu, ciel nuageux à très nuageux avec passages d'averses. Samedi, le temps reste instable avec averses et grains entre Reao et Fakahina jusqu'à Puka-Puka. Ciel redevenant nuageux avec quelques gouttes de Hereheretue à Moruroa et Rikitea. Ciel encore très nuageux sur le reste des Tuamotu avec passages d'averses.

Sur une moitié Nord, vent de secteur Nord à Nord-Ouest faible. Sur la moitié Sud, vent Sud-Est modéré. Pointes à 60 kilomètres/heure près des grains.

Mer agitée. Houle longue de Sud-Ouest d'1 mètre 50 sur la moitié Sud de l'archipel, et d'1 mètre sur la moitié Nord.



AUSTRALES :

Sur l'archipel, le ciel est peu à passagèrement nuageux ces deux jours, voire même ensoleillé vers Rapa samedi.

Vent généralisé d'Est Sud-Est modéré. Pointes à 50/60 kilomètres/heure.

Mer agitée. Houle longue de Sud-Ouest d'1 mètre au Nord. Nouveaux trains de houle de Sud-Ouest attendus vers Rapa, s'amplifiant à 1 mètre 50 vendredi puis 2 mètres samedi.