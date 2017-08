En route pour le 4L Trophy

PAPEETE, le 7août 2017 - Matthieu Iung et Chloé Macquigneau sont pré-inscrits à la prochaine édition 4L Trophy. C’est le 1348ème équipage qui veut tenter l’aventure 2018 de l’événement. Ils portent le nom de CaraVeL’ du désert. Mais avant de pouvoir rallier Marrakech au départ de Biarritz ils doivent boucler leur budget.



"Je suis né en banlieue parisienne dans l’Essonne, mais je suis arrivé dès mes 5 mois sur Tahiti, que je considère comme mon foyer", lance Matthieu Iung en guise de présentation. Jusqu’à ses 18 ans, il n’a connu que la Polynésie. Aujourd’hui, il est installé en France pour ses études et s’est mis en tête de participer au 4L Trophy, un parcours de 6 000 kilomètres en 4L.



À Tahiti, Matthieu Iung s uivi sa maternelle et son primaire à l’école Tuterai Tane, puis a passé quatre ans au collège d’Arue. Il a suivi son lycée à Samuel Raapoto, une filière S qui s’est terminée par l’obtention du baccalauréat mention bien.



Son rêve ? " L’informatique ", et plus précisément " l’ingénierie informatique. J’ai dû partir en France pour suivre des études dans ce domaine, laissant derrière moi mes parents ", glisse-t-il. Il a atterri à Blois, à l’Institut national des sciences appliquées (Insa) Centre Val de Loire pour une année de prépa intégrée. Là il a rencontré Chloé Macquigneau. " Nous étions dans la même classe. Chloé était dans la même classe que moi, elle est originaire de la région Bordelaise en France où elle est née. Elle habite plus précisément à Parempuyre à 10 min de Bordeaux. " Au cours de cette année, le duo " a grandement sympathisé ".



L’année suivante, leur intégration passée et acceptée, Matthieu et Chloé ont dû faire des choix. " Nous sommes tout les deux arrivés à Bourges, en fait l’Insa est installé à Blois et à Bourges. Chloé suit la filière maîtrise des risques industriels (MRI) et moi celle de la sécurité et des technologies informatiques (STI). Nous sommes restés très proche malgré les séparations des classes ."



Un projet ambitieux



Au sein des écoles, institut, établissements d’enseignement supérieurs, le 4L Trophy a une certaine notoriété. Des élèves de l’Insa y ont participé en 2016 et 2017. " Ce qui a éveillé notre curiosité. Nous avons tout deux trouvés ce projet magnifique même si il est ambitieux. "



La CaraVel’du désert



À entendre Matthieu Iung, participer au 4L Trophy est un projet " couteux, qui demande beaucoup de préparation ". Ils sont pré-inscrits. " Nous sommes l’équipage 1348. Nous avons choisi comme nom d’équipage La CaraVeL’ du désert. C’est un clin d’œil à notre école, l’Insa CVL."En plus, "la caravelle désigne une voiture mais aussi un bateau, ce qui symbolise un peu mes origines ", ajoute Matthieu Iung.



Ils d'ors et déjà acheté la voiture, une Renault 4L de type F4. " Nous avons privilégié une voiture qui n’a jamais fais le raid. Il nous reste à la restaurer à notre guise et à la préparer du mieux que nous pouvons pour cette aventure. " Pour ce faire, ils sont à la recherche de sponsors et ont mis en ligne une cagnotte.



Motivés et déterminés, ils n’ont pas " spécialement de doutes ". Ils font leur possible pour y arriver. Ils récoltent des témoignages et des retours d’exépriences d’équipages qui ont déjà participé à l’aventure. " Nous sommes aussi en contact avec les concurrents de l’édition 2018 pour échanger des idées et s’aider mutuellement. Cela confirme les valeurs de l’événement, la solidarité et d’humanité. Pour nous tout cela est unique, cela nous marquera toute notre vie. " Le duo a jusqu’au 15 décembre pour trouver les fonds et valider leur inscription.