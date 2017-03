En cavale depuis un an, il est arrêté par la gendarmerie

PAPEETE, le 13 mars 2017 - Le multirécidiviste qui était jugé ce lundi en comparution immédiate au tribunal de Papeete avait, en avril 2016, "omis" de retourner à Nuutania après une permission de sortie de dix jours.



Dimanche dernier, sur la base d'un renseignement anodin, les gendarmes se rendent sur la presqu'île et interpellent un individu en cavale depuis le 9 avril 2016. L'homme réside alors, seul, sur un terrain vague, dans une petite cabane faite de taule et de planches de bois et réussit à se nourrir en effectuant de petits travaux manuels.



Ce père de deux enfants est particulièrement bien connu des services de police et de justice puisque son casier comporte pas moins de 16 condamnations pour des infractions aussi diverses que variées telles que des violences, des vols avec effraction, des vols en réunion, des dégradations mais également des conduites sans permis, des infractions à la loi sur les stupéfiants et enfin, une première évasion de 6 mois datant de 2010.



Désirs d'évasion



A propos de sa cavale, alors qu'il vivait dans le même endroit que lors de sa précédente échappée, le prévenu dit s'être " fait discret ", n'avoir reçu " aucune aide familiale " et avoir survécu grâce à de petits boulots non déclarés. Pour justifier sa fuite, cet homme de 39 ans, qui, à hauteur de 300 000 francs, fait partie des détenus indemnisés pour les conditions de détention à Nuutania, a invoqué la précarité de l'univers carcéral ou la vie " est dure et sale " et a indiqué vouloir porter un bracelet électronique afin de pouvoir être " près de ses enfants ".



A la question de ses " projets d'avenir ", il a également expliqué à la barre qu'il souhaitait " se rendre en métropole ", afin " d'y passer des vacances avec sa nouvelle compagne ". Désirs d'évasion… Au propre comme au figuré. Désirs reportés puisque le tribunal l'a finalement condamné lundi à une peine de 18 mois de prison ferme avec mandat de dépôt.