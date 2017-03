En Polynésie, les femmes arrêtent d'être payées le 17 novembre

PAPEETE, le 07 novembre 2016 - Pour dénoncer les inégalités salariales entre hommes et femmes, les Islandaises ont arrêtés de travailler le 26 octobre 2016 à 14 h 38. Depuis, de nombreux collectifs Européens ont décidé de faire le calcul pour leur pays. La rédaction de Tahiti infos a voulu voir ce qu'il en est en Polynésie, selon nos calculs (avec les données de l'Institut statistique de Polynésie française) les femmes polynésiennes ne sont plus rémunérées à partir du 17 novembre.



Les femmes sont généralement moins bien rémunérées que leurs confrères de sexe masculin. Fin octobre les Islandaises ont mené une action choc qui a marqué les esprits. Le 24 octobre dernier, les Islandaises ont quitté leur travail à 14 h 38 précisément pour aller manifester dans les rues de la capitale, Reykjavik. Leur revendication? L'égalité salariale. Depuis de nombreux collectifs Européens appellent les femmes de leurs pays à suivre l'exemple. Plusieurs associations et collectifs Français ont appellé les Françaises à faire pareil le 7 novembre à partir de 16 h 34. Nous avons voulu voir si c'était pareil en Polynésie.



Pourquoi 14 h 38 et 16 h 34 ? Parce que ce sont les dates et heures à partir desquelles les Islandaises et les Françaises ne sont plus rémunérées par rapport à leurs collègues masculins.



Si l'on se base sur l'écart de salaire moyen entre hommes et femmes, selon nos calculs, les Polynésiennes salariées gagnent en moyenne 11,84% de moins que les hommes. Ainsi, pour compenser cette différence, les femmes polynésiennes ne devraient arrêter de travailler à partir du 17 novembre.



En effet, la différence salariale entre les hommes et les femmes en Polynésie représente un mois et demi de salaire environ.



Ainsi, la Polynésie fait mieux que la métropole pour ce qui concerne les travailleurs salariés. Les Polynésiennes sont rémunérées dix jours du plus que leurs consœurs métropolitaines. Néanmoins si on regarde la situation des femmes en Polynésie, on peut constater que les inégalités salariales se sont accrues ces dernières années.