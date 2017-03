En Polynésie il va falloir développer la complémentaire santé

En effet, l'une des conséquences de la réforme du système de protection sociale polynésien qui est en cours de préparation est une demande croissante des produits de complémentaire santé. Pour l'instant le système de protection sociale prend en charge beaucoup de maladies et rembourse plutôt bien les soins. Cependant, cette prise en charge a été et pourrait être encore revue à la baisse par le Pays.



Ainsi, les assureurs ont vu les demandes en assurance santé augmenter de façon importante. " Nous sommes de plus en plus sollicités puisqu'il y a forcément une moins bonne prise en charge par la CPS au titre de la collectivité, d’où la nécessité pour les particuliers ou les entreprises de trouver des solutions pour compléter la couverture apportée par l'organisme social. Le développement du marché de la complémentaire santé est le grand défi de demain pour les assureurs ."



Cependant, les assureurs locaux sont confrontés à un autre problème. Alors qu'ils doivent développer de plus en plus les complémentaires santé pour venir compléter la couverture de la CPS, leur problématique est de commercialiser des produits adaptés aux besoins des populations locales tout en tentant de limiter la consommation médicale chez les Polynésiens." Notre grand défi est de trouver des solutions pour nous permettre de proposer des garanties et des tarifs convenables, sachant qu'en même temps, nous devons faire face à une augmentation de la consommation médicale. Nous devons donc, au même titre que la CPS, maîtriser cette consommation médicale des Polynésiens. " Les autres problématiques que rencontrent les assureurs locaux sont essentiellement structurelles, c'est notamment la question de l'agrément qui se pose. La création de l'assureur Maxima en 2007 avait mis en lumière l'existence d'un vide juridique hérité des transferts de compétence de l'État à la Polynésie française en 2004.



" En 2004, nous avons mis en place un dispositif pour que l'autonomie en matière d'assurances soit exercée pleinement. C'est là que nous nous sommes rendus compte qu'il y avait plein de choses qui manquaient. Le Pays avait l'autonomie, mais n'avait pas les outils pour contrôler les compagnies. La création d'une compagnie ex nihilo qui s'est ouverte comme on ouvre un magasin d'alimentation avait alors soulevé plusieurs questions : quelles conditions faut-il remplir, notamment en matière de solidité financière, pour obtenir un agrément ? Qui est responsable si l'assureur fait faillite ? La réponse est simple, c'est le Pays qui est responsable puisque c'est lui qui a donné l'agrément", souligne l'assureur. "Cette histoire a ouvert les yeux du Pays sur la nécessité de légiférer ."