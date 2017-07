En Guadeloupe, bac au rattrapage pour la plus jeune candidate de France

Pointe-à-Pitre, France | AFP | samedi 08/07/2017 - Après une petite frayeur, Elsa Verhoye, 13 ans, plus jeune candidate de France au bac 2017, a été admise en section Littéraire lors de la session de rattrapage, en Guadeloupe, a-t-on appris samedi auprès de sa mère, Zoubida Bechar.

Elsa, jeune adolescente avec "146" de QI, a largement rattrapé ses 16 points manquants en remportant 11/20 à l’oral de philosophie et 12/20 à l’oral d’histoire-géographie.

"C’était facile", a dit la jeune fille à l’AFP, précisant avoir planché, jeudi matin, à Morne-à-l’Eau, sur "un texte sur la pitié" en philosophie et sur "le socialisme en Allemagne" en histoire.

"Je suis soulagée car le bac, c’est la base. Je suis contente de l’avoir pour pouvoir faire les études que je veux", a-t-elle ajouté. La jeune fille a appris la bonne nouvelle "au supermarché", où elle faisait des courses, grâce à sa mère qui "avait vu le résultat sur internet".

"Aujourd’hui, je vais me reposer. Ma valise est prête" pour le déménagement, a précisé Elsa, qui, après des vacances chez son père en Normandie, va s'installer avec sa mère à Montpellier, dans le but d'y suivre une licence en audiovisuel. Les formalités d’inscription ne sont pas encore terminées pour la jeune fille.

La meilleure note d’Elsa au bac: 17 en littérature française. La moins bonne: 5 en littérature anglaise. Lors des épreuves anticipées, elle avait eu 11 en sciences, 9 à l’écrit de français et 16 à l’oral.

La mère d’Elsa, qui, durant toute sa scolarité, lui a fait la classe à la maison, s’est dite "fière et contente". Selon elle, sa fille, "a eu son bac sans trop s’embêter". "C’est une ado quoi!