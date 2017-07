En Chine, LKKER crée le nouvel écosystème du « partage de design »

PÉKIN| PR Newswire | samedi 30/06/2017 - La conférence LKKER 2017 & Global Innovation Design s'est tenue à Ningbo, en Chine ce 30 juin. Elle a été initiée et organisée par LKKER, la première plateforme de Chine basée sur Internet pour le « partage de design ».



Des experts en technologie et des hauts dirigeants de géants de l'informatique comme Tencent, Microsoft et Airbnb, ainsi que le grand designer Masayuki Kurokawa, se sont réunis à Ningbo afin de débattre du nouveau modèle économique de « partage de design » dans la nouvelle ère de l'économie du partage. La conférence a mis en contact les entreprises, les designers et les utilisateurs finaux. Elle a réuni des ressources d'innovation internationales et abaissé les barrières entre le design innovant et la fabrication traditionnelle, afin de maximiser la valeur créée par le pouvoir de l'imagination.



À la lumière de l'émergence de l'économie du partage, LKKER a initié le concept de « partage de design » dans l'industrie du design. Fondamentalement, le partage du design est guidé par le design, qui met en relation les besoins, les personnes et les objets de manière illimitée. En partageant le pouvoir de l'imagination, celui-ci s'étend à tous les champs du cadre fondamental « du client à l'entreprise puis au designer » (CED). En fin de compte, un nouvel écosystème de design généré par des besoins personnalisés doit venir au monde.



Lorsque la technologie et la gestion deviennent les compétences de robots intelligents configurées en série, cela marque le début de l'ère de l'imagination. Pourtant, en dépit de sa supériorité, l'intelligence artificielle ne surpassera jamais le goût, l'imagination ou la créativité proactive d'un être humain. Les gens sont tellement engagés dans des activités d'innovation que chaque utilisateur produit sa propre créativité et valeur ajoutée, ce qui génère ce que l'on appelle l'« économie de l'imagination ». À travers des designs innovants, l'économie de l'imagination offre de nouvelles valeurs et possibilités dans nos vies. L'augmentation de la consommation est l'augmentation de l'imagination individuelle, et l'IoE (Internet of Everything) donne de l'imagination aux produits, permettant à tous les produits d'être connectés entre eux sans limite, ce qui mènera à la révolution des canaux, et à terme, aux canaux de l'imagination. D'après LKKER, la future ère de l'Internet industriel sera une ère où l'imagination prévaudra.



La mission de LKKER est de permettre à tout le monde de profiter de la valeur du partage de design. En tant que plateforme pour la créativité de produits, le nouveau modèle rassemble des designers exceptionnels et de nombreux utilisateurs, et s'ouvre comme un espace de créateurs, où les entreprises et les créateurs peuvent bénéficier du design de produits et d'un nouvel écosystème dans lequel les produits sont conçus et créés de façon plus excellente, efficace et ouverte.







