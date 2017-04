En 2017 les Doctoriales s'ouvrent à tous les doctorants de Polynésie

PAPEETE, le 26 avril 2017 - Pour la première fois de leur existence (c'est la 9ème édition), les Doctoriales n'invitent plus seulement les doctorants de l'université de Polynésie (UPF) à présenter leurs travaux de recherche. L'événement s'ouvre à tous les doctorants de Polynésie. Cela permet, notamment, aux étudiants du centre de recherches insulaires et observatoire de l'environnement (Criobe) de participer.



Ce ne sont plus les Doctoriales de l'UPF mais les Doctoriales de Polynésie française qui donnent la parole aux doctorants. En effet, l'événement est désormais ouvert à tous les doctorants effectuant leurs travaux en Polynésie et plus seulement à ceux qui sont inscrits à l'université. D'après Alban Gabillon, directeur de l'école doctorale du Pacifique, " cela ouvre la porte aux étudiants du Criobe ".



Créer des ponts entre les chercheurs et le grand public



Co-organisé par l'école doctorale du Pacifique, l'université de Polynésie française (UPF) et l'association des doctorants de Tahiti (DocTa), en partenariat avec EDT, le pôle d'innovation Tahiti Fa'ahotu et Robert Wan, cet événement fête sa 9ème édition. Comme les années précédentes, il vise à " valoriser la qualité des travaux ", " créer une dynamique interdisciplinaire ", " permettre la rencontre entre le monde de la recherche et les entreprises ".



Pour les doctorants c'est " un bon exercice, car les chercheurs ont souvent à s'exprimer et présenter leurs travaux ", indique Alban Gabillon. Maeata White, doctorante en 2ème année ajoute : " cela permet de partager les connaissances accumulées, et notamment avec le grand public et les décideurs concernés ".



Sa thèse s'intitule Internet très haut débit et développement économique dans les petit pays insulaires. Elle est en deuxième année et a, l'an passé, présenté un poster. Cette année, elle aura une présentation orale à faire. Ce travail particulier l'a aidée à affiner encore sa compréhension du sujet qu'elle traite.



Les doctorants, ils sont 43 (36 de l'UPF, un de l'université de Nouvelle-Calédonie, un de l'université de Limoges et cinq du Criobe), s'expriment en fonction de l'avancée de leurs recherches. Les premières années ont un poster et une présentation de 5 minutes, les 2ème années et plus ont une communication orale de 15 minutes à réaliser.



370 000 Fcfp de prix



Un jury composé de treize personnes du monde de la recherche, d'entreprises privées, d'institut public décerne ensuite les prix : celui de la meilleure présentation orale (200 000 Fcfp), celui de la thèse offrant la meilleure perspective de valorisation économique ou culturelle (100 000 Fcfp) et enfin celui du meilleur poster (70 000 Fcfp).