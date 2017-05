Emmanuel Macron aux Polynésiens : « Mon projet : un climat favorable aux entreprises ! »

PARIS, le 7 mai 2017. Cette semaine, Emmanuel Macron nous a accordé un interview. Il s'est positionne sur la défiscalisation, la sur-rémunération des fonctionnaires et la loi pour l'égalité réelle outre-mer. Il a précisé aussi que des assises des Outre-mer seront organisées dès les premiers mois du quinquennat.



Pour la première fois sous la Ve république, le FN est arrivé en tête dans l'Outre-mer, au premier tour de l'élection présidentielle. Comment interprétez-vous ces résultats ?

« Il y a pour moi deux éléments de préoccupation dans les résultats du 1er tour outre-mer : la forte progression de l’abstention (...) et la progression très importante du vote en faveur du Front national. Ces résultats montrent que beaucoup d’ultramarins ne croient plus que la classe politique française puisse changer les choses pour eux et soit en mesure de prendre en compte les réalités des Outre-mer et d’effacer les inégalités de traitement entre l’Hexagone et les Outre-mer. C’est pourquoi je n’ai pas souhaité, dans cette campagne, me contenter des promesses. Je propose un vrai projet de développement économique adapté aux réalités des Outre-mer. »



Quelles seront vos premières décisions de président si vous êtes élu, en ce qui concerne l'Outre-mer ?

« Des assises des Outre-mer seront organisées dès les premiers mois du quinquennat afin de répondre aux urgences et aux enjeux de court et de moyen termes dans chacun des territoires. Je lancerai aussi sans tarder les investissements dont la France et l'Outre-mer ont besoin. Ce sont d’abord des investissements massifs dans l’éducation et la formation, en particulier pour nos jeunes qui souffrent massivement du chômage. Je propose de diviser par deux le nombre d’enfants dans les classes de CP et de CE1 des 287 établissements classés éducation prioritaire pour prendre en compte cette réalité. Il faut également former ceux qui sont le plus éloignés de l’emploi. Ce sont ensuite des investissements pour moderniser notre économie : je lancerai un plan d’investissement de 50 milliards d'euros (5 966 milliards de Fcfp) et je lancerai les discussions avec les élus de chaque territoire d’Outre-mer pour mettre en place des plans de rattrapage et de développement pour lesquels je consacrerai une enveloppe supplémentaire d'un milliard d'euros (119 milliards de Fcfp). »



Au niveau national vous prônez une libération de l'entreprise. Les mesures incitatives à l'investissement productif outre-mer, aussi appelées « défiscalisation Outre-mer » sont-elles une priorité pour vous ? Allez-vous maintenir le dispositif ?

« En outre-mer, comme dans l’hexagone, ce sont les entreprises qui créent l’emploi – nous ne pouvons pas continuer à nous reposer sur l’emploi public, comme nous l’avons trop souvent fait par le passé. Mon projet est d’instaurer un climat favorable aux entreprises et à la création d’emplois et d’entreprises. Je baisserai progressivement l’impôt sur les sociétés de 33% à 25%, je supprimerai le RSI (Régime social des indépendants) tout en conservant les exonérations dont bénéficient les indépendants, et je mettrai en place des mesures pour réduire les délais de paiements aux entreprises dont beaucoup dépendent de la commande publique en outre-mer. Nous devons aussi lancer, rapidement, une évaluation des mesures d’aides fiscales et sociales aux entreprises ultramarines existantes, qui pourront être ajustées et réorientées au bénéfice des Outre-mer si cela s’avère nécessaire pour garantir leur efficacité. Aujourd’hui, les mesures d’aides fiscales aux entreprises ultra-marines sont complexes, peu transparentes et font l’objet de nombreuses critiques (notamment sur les modalités d’agrément ou le préfinancement du crédit d’impôt outre-mer).



Au-delà de ces dispositifs fiscaux et financiers spécifiques, notre responsabilité est de créer les conditions d’un futur à la hauteur des ambitions des jeunes ultramarins et de tous ceux qui entreprennent. »



Êtes-vous favorable à une évolution voire à la suppression de la sur-rémunération des fonctionnaires dans l'Outre-mer ?

« Je l’ai dit à plusieurs reprises : je ne reviendrai pas sur la sur-rémunération des fonctionnaires dans l’outre-mer. »



Mettrez-vous en application les « plans de convergence » et l'ensemble des mesures de rattrapage social prévues par la loi « Egalité réelle Outre-mer » votée à la toute fin du quinquennat de François Hollande ?

« Avant de répondre à votre question, je voudrais souligner qu’appliquer le programme de Marine Le Pen, c’est renoncer aux financements européens : 3,8 milliards d'euros (453 milliards de Fcfp) pour les cinq départements d’outre-mer sur la période 2014-2021 ! Si je suis élu, l’ensemble des mesures concrètes de la loi Egalité réelle Outre-Mer – qui a été votée à l’unanimité je le rappelle - en particulier tout ce qui concerne le rattrapage social, seront bien entendu appliquées. En ce qui concerne la convergence : nous prévoyons tout d’abord d’organiser les assises des Outre-mer afin de répondre aux urgences et aux enjeux de court et de moyen terme. Mais la priorité n’est pas de construire des plans de convergence à dix ans ; il est d’agir tout de suite et efficacement pour permettre aux territoires ultramarins de poursuivre leur décollage et de sortir du chômage de masse. Nous le ferons avec les élus locaux et la société civile dès les assises des Outre-mer, nous le ferons en éduquant et formant nos jeunes, nous le ferons en investissant massivement pour moderniser notre économie, nous le ferons en faisant en sorte que le travail paye mieux pour tous. »