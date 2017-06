Elles rament 27 kilomètres sans leur coéquipière

Comment s'est passée la course ?

Ça a été très dur aujourd'hui parce qu'on était que cinq, et en plus le vent est monté pendant la course. C'est la première fois que je fais une course aussi difficile ! Mais nous voulions vraiment le faire et on ne peut pas remplacer l’entraînement, la cohésion d'une équipe (avec un remplacement de dernière minute). Nous sommes habituées à ramer ensemble.



Pourquoi ramer si vous êtes disqualifiées ?

C'est participer qui est important, et là c'est une bonne expérience. Nous allons rentrer au Japon pour continuer à nous améliorer. Mais même disqualifiées, c'est une belle expérience pour nous. Et Tahiti est une île magnifique ! J'aime beaucoup ce pays, c'est très différent du Japon, plus comme Hawaii.



Depuis combien de temps la Team Japan existe-t-elle ?

Depuis sept ans. Nous nous entraînons pour participer tous les ans à la Molokai, notre meilleure place a été 13ème. Aujourd'hui nous finissons 12ème, mais bien sûr ça ne comptera pas.



Qu'est-il arrivé à votre coéquipière ?

Samedi elle a appris qu'elle avait attrapé le Chik. Le docteur lui a interdit de venir à Tahiti, donc elle est restée au Japon. On en a beaucoup parlé entre nous et on a finalement décidé de venir tout de même à Tahiti et de ramer à cinq, tant pis.



Comment avez vous réussi à tenir 27 kilomètres à cinq ?

Nous sommes si fatiguées ! Le mental, le physique, tout. Nous l'avons fait pour notre amie, pour nous et pour le Japon ! Maintenant on peut continuer à s’entraîner et à s'améliorer. On retournera à la Molokai, aux championnats du monde de vitesse l'année prochaine et aux prochains championnats de marathon en Australie en 2018 ! Nous continuerons à faire notre maximum.



Il y a beaucoup de rameurs au Japon ?

Non, nous sommes très peu nombreux…



Mais vous êtes les meilleures...

Oui (rires) !