Electronique grand public: ce qu'il faut retenir du CES de Las Vegas

- Alexa est partout

La guerre fait rage pour trouver la plateforme qui pourrait succéder au smartphone pour contrôler la vie connectée, et Alexa, l'assistant virtuel à commande vocale d'Amazon, semble faire la course en tête. Vedette surprise du salon, Alexa est intégrée à des dizaines de nouveaux produits et services, permettant par exemple de parler avec son réfrigérateur chez LG ou avec sa voiture chez Ford.



Pour les analystes, cela pourrait aider à unifier le marché jusqu'ici très fragmenté des objets connectés et mettre l'intelligence artificielle à la portée de davantage de consommateurs. Alexa et ses concurrents, développés par Google, Microsoft (Cortana) ou Apple (Siri), pourraient aussi marquer l'avènement d'une nouvelle forme d'interaction avec la machine, où la voix remplace les écrans.