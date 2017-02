Electricité : la contestation s’organise à la veille du choix pour le Secosud

PAPEETE, 22 février 2017 - Le comité syndical du Secosud doit choisir ce jeudi le délégataire de service public qui aura la charge d’assurer la fourniture d’électricité sur les communes du Sud de Tahiti jusqu’en 2034. Une manifestation est programmée devant le siège du syndicat intercommunal à Taravao.



Selon toutes vraisemblances, Anthony Jamet devrait proposer la candidature d’Edt-Engie au vote des membres du comité directeur du syndicat pour l’électrification des communes du Sud de Tahiti (Secosud). Cela se fera au détriment de l’offre proposée par Teva Rua Nui. Et sauf coup de théâtre, cette proposition devrait recevoir un avis favorable avec le soutien d’au moins 5 suffrages sur 8. Le conseil syndical du Secosud se réunit à partir de 9 heures jeudi matin, à son siège de Taravao, pour choisir l’opérateur qui prendra à sa charge jusqu’en 2034 la délégation de service public pour la fourniture d’électricité sur les communes de Hitia’a o te Ra, Teva i Uta et de la Presqu’île.



Le nécessaire a été fait ces dernières semaines pour recomposer le Secosud derrière son président. Fin janvier, deux électeurs (Jacquie Drollet et Abel Tehotu) défavorables au choix d’Anthony Jamet ont été débarqués depuis le conseil municipal de Hitia’a o te ra. Ils ont été remplacés par Henri Flohr et Dauphin Domingo, plus cléments envers l’offre Edt-Engie.



Le 15 février, comme l’annonçaient nos confrères de TNTV, le conseil municipal de Teva i Uta a débarqué Jonas Tahuaitu, le suppléant de Tearii Alpha, en prévision de l’absence de ce dernier le 23 février. Jonas Tahuaitu est remplacé par Tamatoa Doom dont le vote sera favorable au choix d’Anthony Jamet, alors que le député Tahoera’a affirme qu’il aurait " voté pour Teva Rua Nui " et aussi, contrairement à ce qu'il se dit, qu'il " n'a jamais démissionné ".



" Si mon choix est validé par le comité syndical le 23 février prochain , annonçait Anthony Jamet lundi, je communiquerai les éléments permettant d’informer et de rassurer la population des quatre communes du Secosud sur le choix que nous aurons fait ". Le président du syndicat avait également dénoncé l’attitude " des personnes qui n’ont pas assisté aux négociations, qui ne connaissent rien du dossier et qui prétendent par voie de presse détenir des vérités. (…) je dirais plutôt qu’elles détiennent l’art de la broderie médiatique pour continuer à exister sur le plan politique ", accusait-il en pointant les élus UPLD Valentina Cross et Antony Géros.



" On voudrait laisser croire qu’il y a derrière tout cela une manipulation de l’UPLD ", constate Taputu Faana, suppléant de Wilfred Tavaearii, le maire de Taiarapu Ouest favorable à la candidature de Teva Rua Nui. " On veut dire qu’il n’en est rien. Aucun d’entre nous ne fait partie de l’UPLD. Pourtant nous dénonçons l’attitude du président de Secosud depuis le mois dernier. Nous sommes en revanche tous des administrés des communes concernées par le Secosud. Il se trouve que les tarifs proposés par Teva Rui Nui sont nettement plus intéressants que ceux proposés par Edt-Engie. Le président de Secosud refuse de tenir compte de l’offre de Teva Rua Nui, comme si on avait déjà finalisé le choix en faveur d’Edt. Nous dénonçons un favoritisme ".



Si, comme tout le laisse croire, le délégataire de service public retenu jeudi matin par le Secosud devait être Edt-Engie, nul doute que l’UPLD tirerait profit de ce choix pour étayer son discours de campagne pour les élections législatives de juin 2017.



En attendant, une manifestation est organisée, jeudi matin, en accord avec les élus du conseil municipal de Taiarapu-Ouest et plusieurs associations de défense de l’environnement et de consommateurs de la Presqu’île et des différentes communes concernées. Il s'agira de dénoncer cette procédure d’attribution du marché de l’électricité par le syndicat intercommunal. " Il s’agit de se lever et de faire une marche jusqu’au siège du Secosud ". Le rassemblement est prévu avant 9 heures devant l’agence Edt-Engie, en charge de la gestion des abonnés du Sud de Tahiti.