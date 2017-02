Egalité réelle : quelles nouvelles dispositions pour le fenua ?

"Pendant cinq ans, la personne qui est partie (formation, stage, études), pourra revenir sur le territoire, après s'être enrichie d'études mais aussi d'expériences professionnelles"

La loi pour l'égalité réelle a été adoptée ce mardi. En Polynésie française, ce texte restera désormais dans les mémoires surtout car il supprime le "risque négligeable" de la loi Morin et devrait donc faciliter l'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Mais le document contient aussi une série de mesures destinées à lutter contre les inégalités des ultramarins.Les Polynésiens partis étudier en métropole pourront bénéficier d'une aide financière pour revenir au fenua. Le fonds de continuité territoriale pourra financer des aides et mesures destinées à faciliter le retour des résidents ultramarins dans leur collectivité d’origine dans les cinq ans après l'accomplissement d’une période de formation en mobilité., avait expliqué lors des débats la ministre des Outre-mer Ericka Bareigts. Il faut changer l'approche en matière de mobilité "", et commencer" avait-elle mis en avant.Le texte prévoit désormais une disposition pour couvrir les décès survenant pendant une évacuation sanitaire. Pour les familles faisant face à un deuil, des aides contribueront à la prise en charge du voyage pour obsèques et le transport du corps. Cette aide finance également le transport de corps pour un décès intervenu au cours ou à la suite d’une évacuation sanitaire entre les territoires d’Outre-mer ou entre l’Hexagone et les Outre-mer.La loi rappelle que le refus de délivrer un service, ou de manière générale le fait d’écarter de tout type de démarche une personne du fait de sa domiciliation bancaire, constitue une forme de discrimination. En effet, les 900 000 ultramarins résidant dans l’Hexagone rencontrent encore des difficultés en lien avec leur domiciliation bancaire. Trop souvent, ils voient leur demande de crédit ou de souscription à un service refusée en raison de leur domiciliation bancaire hors de l’Hexagone.Pour soutenir l’emploi, les services et les établissements publics de l’État peuvent réserver jusqu’à un tiers de leurs marchés aux petites et moyennes entreprises locales. Pour les marchés supérieurs à 500 000 euros (59.7 millions de Fcfp), les PME/TPE devront être intégrés à des plans de sous-traitance.Cette disposition est mise en place pour cinq ans à "titre expérimental".Lana Tetuanui avait déposé un amendement pour mettre en place le dispositif "passeport talent" afin d'alléger les formalités d'entrée et de séjour des investisseurs étrangers au fenua. La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent”, d’une durée maximale de quatre ans, sera délivrée, dès sa première admission au séjour :Cette disposition a été adoptée contre l'avis négatif du gouvernement central. Pour celui-ci, cette disposition ne peut pas se faire à travers la loi sur l'égalité réelle en raison de, avait indiqué la ministre des Outre-mer lors des débats. Il reste donc à voir dans quelles conditions ce dispositif pourra s'appliquer.Le Centre de Gestion de Formation de la Fonction publique communale avait sollicité la sénatrice pour qu'elle dépose un amendement afin de débloquer lesL’amendement adopté permet l’organisation de concours internes à l’ensemble des agents non titulaires de la Fonction publique en général. "", avait indiqué la sénatrice Lana Tetuanui après le vote de l'amendement. "Le texte pour l'égalité réelle doit maintenant être déclaré conforme par le Conseil constitutionnel avant d'être transmis au président de la République. C’est lui qui le rendra exécutoire par sa publication au Journal Officiel. Au lendemain de sa publication, la loi entrera alors en vigueur.