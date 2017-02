Egalité réelle: le député Gomés (UDI) se félicite des avancées pour la N-Calédonie

Nouméa, France | AFP | jeudi 15/02/2017 - Le député Philippe Gomès (UDI) s'est félicité jeudi des "avancées considérables" obtenues pour la Nouvelle-Calédonie dans le cadre de la loi Egalité réelle Outre-mer, adoptée définitivement mardi.



"Ce texte érige en priorité de la nation la réduction des inégalités entre l'Outre-mer et l'Hexagone et son adoption à l'unanimité (par le Sénat et l'Assemblée nationale, ndlr) lui donne une force toute particulière", a déclaré à l'AFP l'élu, qui avait présenté une série d'amendements concernant l'île.



"Nous avons obtenu des avancées considérables", a-t-il ajouté.



La loi prévoit notamment une révision du dispositif d'aide à la continuité territoriale entre Nouméa et Paris dont les critères actuels jugés "trop restrictifs" limitent le nombre de bénéficiaires, alors que le prix des billets d'avion est élevé (environ 1.915 euros). Un dispositif de "continuité territoriale intérieur" à l'archipel pour les habitants des îles Loyauté, de l'île des Pins et de Belep va en outre être instauré.



Alors que des discussions laborieuses ont lieu chaque année avec les banques pour faire baisser le niveau des tarifs bancaires, largement supérieurs à la moyenne de ceux pratiqués dans l'Hexagone, la loi sur l'égalité réelle impose "un alignement dans un délai maximum de trois ans".



"Les banques en Nouvelle-Calédonie viennent d'enregistrer sur les trois dernières années, leurs plus beaux exercices de la décennie avec des résultats nets annuels d'environ 9 milliards CFP (75 millions euros) et elles pratiquent des taux de marges exorbitant de 30%", a indiqué M. Gomès.



Une extension de la "totalité" des missions de la Banque Publique d'Investissement (BPI) à la Nouvelle-Calédonie, une simplification de la procédure d'agrément pour la défiscalisation des logements sociaux et une intégration du territoire dans les enquêtes statistiques nationales sont également inscrites dans cette loi.