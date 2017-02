Edt-Engie crée Tahiti Sud Energie pour la concession Secosud

PAPEETE, 24 février 2017 – Edt-Engie crée Tahiti Sud Energie, une société dédiée pour la concession de distribution d’électricité sur les communes du Sud de Tahiti.



A la demande du Syndicat pour l’électrification du Sud de Tahiti (Secosud), Edt-Engie annonce la création Tahiti Sud Energie, une filiale dédiée pour son activité de distribution d’énergie sur les communes de Hitia’a o te Ra, Teva i Uta et de la presqu’île de Tahiti. La société sera localisée à la presqu’île et disposera d’une comptabilité séparée, soumise au contrôlée par un commissaire aux comptes.



Après une consultation de plusieurs mois, le comité syndical du Secosud a décidé jeudi de céder la concession de service public de l’électricité sur son secteur géographique à la société Edt-Engie, jusqu’en 2034.



La nouvelle grille tarifaire, fixée par le Secosud, fera l’objet d’une communication spécifique dès lundi 27 février. L’agence commerciale de Taravao continuera à fonctionner. Les contacts des services clients restent inchangés.



Cette concession démarre à compter du mercredi 1er mars 2017. L’électricien délégataire de service public a communiqué ce vendredi à l’attention de ses 11700 abonnés du Sud de Tahiti.



Le communiqué rappelle que la concession de distribution actuelle viendra à terme le 28 février à minuit. A cette date, une facture d’arrêté de compte sera adressée aux clients. Dès le lendemain, le 1er mars, le nouveau concessionnaire Tahiti Sud Energie prendra le relais de la fourniture et de la distribution d’électricité.



Ce changement de concessionnaire n’affectera pas la continuité du service public. Les contrats d’abonnement existants seront simplement transférés vers Tahiti Sud Energie, sans nécessiter de nouvelles formalités. Seul un nouveau numéro de contrat sera attribué aux clients, qui recevront aussi les nouvelles conditions générales du service.



Le logo de Tahiti Sud Energie porte la couleur emblématique de la Presqu’île, le vert. Les tenues du personnel, les voitures et l’agence de Taravao porteront à terme cette nouvelle identité verte. Par son logo, Tahiti Sud Energie souhaite évoquer le développement durable, l'énergie durable fournie aux usagers de Tahiti iti : composé de quatre feuilles, la plus grande, bichromatique, lie Tahiti Nui aux quatre communes composant le Sud de l'île. Les quatre feuilles rappellent également la rose des vents en référence aux alizés.