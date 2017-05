Edouard Fritch soutient l’évaluation des politiques publiques par les élus de l’Assemblée

PAPEETE, 18 mai 2017 - Le directeur général des services législatifs, Rémi Schenberg, et le chef de la division du secrétariat du comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques au sein de l’Assemblée nationale, Philippe Lamy, accompagnés de Jeanne Santini, secrétaire générale de l’Assemblée de la Polynésie française, ont rencontré, jeudi matin, le Président Edouard Fritch.



Les deux hauts fonctionnaires de l’Assemblée Nationale achèvent une mission auprès de l’Assemblée de la Polynésie française dans le cadre de la convention de partenariat liant les deux assemblées. L’objectif de cette mission est de partager, tant avec les élus qu’avec les services de l’Assemblée, l’expérience acquise au niveau national en matière d’évaluation des politiques publiques.



Le Président Edouard Fritch s’est déclaré très favorable à la mise en place progressive de ces évaluations. L’acquisition des bonnes méthodes d’évaluation des impacts des réglementations assumées par les élus de l’Assemblée est, à ses yeux, un gage d’efficacité.

Ces évaluations doivent prendre en compte l’intérêt de tous les citoyens notamment ceux des archipels éloignés.



Le Président s’est également félicité de la qualité des relations entre les deux chambres du Parlement et les institutions du Pays. Elles constituent un complément nécessaire à celles entretenues avec le Gouvernement de la République. Il milite pour un renforcement des ces relations et pour la sensibilisation des institutions de la République aux réalités et aux potentiels des outre-mer et plus particulièrement de la Polynésie française.