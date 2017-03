Edouard Fritch s’entretient avec le Premier président de la Cour des comptes

PAPEETE, 22 mars 2017 - Dans le cadre de la visite qu’il réalise auprès de la Chambre territoriale des comptes de la Polynésie française placée sous son autorité, Didier Migaud, premier président de la Cour des comptes, accompagné de Jean Lachskar, président de ladite chambre, a été reçu ce jour, en audience de courtoisie par le président Edouard Fritch, lui-même accompagné du Vice-président, ministre des Finances, Teva Rohfritsch.



C’est le premier séjour en Polynésie française de Monsieur Migaud qui, à l’instar de son prédécesseur, Philippe Séguin, est venu à la rencontre des magistrats et des autres personnels de la Chambre pour s’informer des difficultés, spécificités et autres besoins dictés par leurs tâches. Ce séjour est aussi l’occasion pour Monsieur Migaud de nouer des contacts et conduire des échanges avec diverses autorités administratives œuvrant dans le domaine des finances publiques, mais également élues, à l’image de certains maires.



D’ailleurs, il participera à une table ronde avec les maires des communes de la conurbation de Papeete sur les enjeux et la question des difficultés de mise en œuvre de leurs compétences environnementales, avant la tenue jeudi d’une audience solennelle de la Chambre à laquelle participera le gouvernement.