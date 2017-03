Edouard Fritch reçoit le général commandant le SMA

Le service militaire adapté de Polynésie française a vu le jour en 1989 avec la création d’un premier détachement aux Marquises. En 2013, il a pris le nom de RSMA (régiment du service militaire adapté) en Polynésie française. Cette formation militaire a un statut interministériel (ministères des Outre-mer et de la Défense) et dispose notamment, en Polynésie, de trois centres de formation situés à Arue, à Hiva Oa, aux Marquises, et à Tubuai, aux Australes. Le RSMA permet notamment de former des jeunes volontaires, parfois en difficulté scolaire, à des métiers leur permettant une véritable insertion professionnelle.



A l’issue de l’entretien, une photo de groupe a été prise avec les membres du gouvernement, réunis en pré-conseil des ministres à la Présidence, et des jeunes formés au SMA.