Edouard Fritch reçoit l'évêque président de l’Eglise mormone

PAPEETE, 23 février 2017 - Le Président Edouard Fritch a reçu, jeudi après-midi, Gérald Caussé, évêque président de l’Eglise de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours, qui est actuellement en visite en Polynésie française.



Lors de cet entretien, Gérald Caussé était accompagné du représentant en Polynésie de l’Eglise mormone, Elder Sinjoux, et du Directeur des affaires temporelles en Polynésie, Freddy Riemer.



De nationalité française, Gérald Caussé réside en Utah, aux Etats-Unis, depuis 5 ans. Il est le troisième évêque président né à l'extérieur des États-Unis et le premier pour qui l'Anglais est une seconde langue.



En tant qu’évêque président, il gère les biens temporels et les œuvres humanitaires, au siège de l’Eglise, en Utah. Il est en Polynésie pour animer notamment un programme sur l’autonomie des personnes. Le responsable de l’Eglise de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours s’est dit ouvert à une collaboration avec le Pays sur les grands thèmes que sont la famille et la jeunesse.