Edouard Fritch auprès des sinistrés de la côte ouest

PAPEETE, 23 janvier 2017 - Le Président Edouard Fritch et plusieurs membres de son gouvernement ont effectué, lundi, plusieurs visites sur le terrain, sur la côte Ouest de Tahiti, afin d’apporter leur soutien aux familles victimes des intempéries du week-end et d’évaluer les mesures prioritaires à prendre.



A Paea, la journée a débuté par une réunion avec le maire, Jacquie Graffe, qui a évoqué notamment les problèmes rencontrés à Orofero et Papehue. Le réseau fournissant de l’eau à la population a été endommagé et des dégâts importants ont été constatés sur la voirie et dans de nombreux logements. Le recensement des besoins est toujours en cours, une grande partie des zones touchées n’ayant pas été accessible au cours de la journée de dimanche.



Le Président s’est ensuite rendu à Punaauia. Il a retrouvé le maire, Rony Tumahai, au niveau du pont de Matatia, sur la route de ceinture, qui s’est affaissé suite aux intempéries. Un pont provisoire, avec une armature métallique, doit être dès que possible installé.



A Faa’a, le Président et ses ministres se sont aussi entretenus avec le maire Oscar Temaru, qui a transmis une note faisant un point sur les dégâts constatés dans la commune. La rivière Piafau est notamment sortie de son lit dans la nuit de samedi à dimanche, provoquant ainsi des inondations et occasionnant des dommages importants. La délégation gouvernementale s’est rendue également au lotissement SETIL, à Taravaro et St Hilaire.



Le maire de Papeete, Michel Buillard, a ensuite accueilli le Président à Fare Ute pour lui montrer notamment les dégâts causés par la rivière Papeava en crue. L’eau dans le parking en sous-sol de l’hôtel Tahiti Nui devait encore être évacuée. Dans le quartier de la Mission, un pont a également été endommagé.



Ces visites sur le terrain devaient continuer, dans l’après-midi, à Pirae et Mahina. Elles permettent au Président et à son gouvernement de faire un état des lieux précis et de définir, en concertation avec les maires, les urgences pour les interventions du Pays.