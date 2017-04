Edouard Fritch a reçu Barack Obama avant son départ

L'ex-président américain Barack Obama a quitté Tahiti ce vendredi 15 avril après un séjour d'un mois en Polynésie française. Selon l'AFP, vendredi, trois jet privés attendaient Barack et Michelle Obama, mais aussi Bruce Springsteen, Tom Hanks et Oprah Winfrey, à l'aéroport de Tahiti-Faa'a.



Ces célébrités sont arrivées à bord du Rising Sun dans le lagon de Tahiti vendredi. Sur le pont de ce yacht de luxe de 138 mètres, Barack Obama aurait été vu en train photographier son épouse Michelle. Oprah Winfrey a ensuite pris une photo romantique du couple, avec l'île de Moorea en arrière-plan.



Barack Obama était arrivé le 15 mars à Tahiti, où il n'avait passé que quelques minutes avant de s'envoler pour le très discret atoll de Tetiaroa, qui abrite l'éco-hôtel de luxe The Brando, où de nombreuses stars, comme Leonardo Di Caprio, ont leurs habitudes. L'ancien président y a passé trois semaines loin de la pression médiatique. Il a pu se consacrer à l'écriture de ses mémoires, mais aussi à des découvertes sportives et scientifiques, l'atoll abritant une station de recherches.



Lorsque Michelle Obama a rejoint son mari en Polynésie la semaine dernière, le couple a profité du lagon de Moorea, avant de visiter l'archipel des Îles-sous-le-Vent à l'Ouest de Tahiti. Le couple Obama et ses célèbres amis ont ainsi été aperçus à Huahine, Tahaa, Raiatea et Bora Bora ces derniers jours. Ils étaient toujours entourés de gardes du corps, ce qui n'a pas empêché Barack Obama de discuter avec les gens qu'il rencontrait, "presque comme un touriste", témoigne un Polynésien. Seules consignes des services de sécurité : ne pas en parler et ne pas diffuser de photographies.



Selon les Polynésiens qu'il a rencontrés, l'ancien président aurait particulièrement apprécié la discrétion de la population locale, et a dit qu'il comptait revenir.



Avec AFP