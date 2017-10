Economie bleue : un forum pour préserver et développer l'espace maritime

PAPEETE, le 19 octobre 2017 - Jeudi matin le CESC a accueilli le 4e forum de l'économie bleue organisé par le Cluster maritime de Polynésie française. Cette année les conférences seront orientées sur la question du développement économique et la préservation des espaces maritimes.



Le cluster maritime de Polynésie Française a ouvert son 4e forum de l'économie bleue dans un contexte particulier. Alors que la question de la pêche industrielle aux Marquises et de l'aire marine protégée des Australes sont au cœur de l'actualité, le thème de cette année est consacré justement au développement économie des espaces maritimes et à la préservation de ces espaces. Le but est de construire des feuilles de route afin de développer et faire avancer l'économie bleue sur le territoire.



Pour Gerard Siu, le président de cluster, il y a beaucoup à faire autour du thème du quatrième forum, " le sujet est vaste et il est parfois terriblement sensible, tant les différents usagers: riverains, décideurs locaux, entrepreneurs se trouvent parfois démunis pour faire coexister de nouvelles activités, des activités traditionnelles, en croissance continue, avec le bien-être des populations riveraines, et la préservation de nos écosystèmes que l'on sait extrêmement fragiles. Il est nécessaire, face à l'augmentation des flux e des activités maritimes, de nous y préparer collectivement. " Ainsi, lors de cette matinée consacrée à la mer et à son économie, quatre tables rondes ont été tenues sur les thèmes de la régulation des usages sur l'espace lagonaire et les outils juridiques pour le faire, la gestion locale, participative et économique des zones lagonaires, les moyens de gouvernance et de contrôle globaux des espaces maritimes et enfin les recommandations pour le projet d'aire marine gérée à l'échelle du Pays.



Le travail réalisé pendant les tables rondes permet de rédiger une synthèse, des feuilles de route et de formaliser les engagements partagés. Le compte rendu de cette matinée de discussion sera fait vendredi dans la matinée.



Le but est d'arriver à une régulation efficiente et une gestion coordonnée des espaces maritimes qui mèneront à un développement responsable de l'économie bleue dans le respect de l'environnement, la biodiversité et de la population.