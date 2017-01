Economie bleue : les défis de 2017

Avec l'Agence française pour le développement, la Polynésie française a demandé à un cabinet spécialisé de réaliser une étude sur le développement stratégique de la filière pêche en Polynésie pour les 10 prochaines années. Cette étude devrait être rendue en avril au plus tard. "L'idée est à la fois le renouvellement de la flottille actuelle qui a une quinzaine d'années et le renouvellement des installations à terre. On a aussi mis des options stratégiques à creuser : le surgelé, la pêche de l'espadon aux Australes et un scénario pour sur une stratégie de base avancée aux Marquises", souligne Teva Rohfritsch. "J'ai tenu à ce qu'il y ait dans le cabinet d'experts un architecte naval qui vienne faire un audit de la flottille. Certains bateaux peuvent être rénovés d'autres non. Il y a une soixantaine de navire en exploitation mais la moitié sont des thoniers congélateurs. Ils sont utilisés aujourd'hui en pêche fraiche mais ont des coûts d'exploitation qui ne sont pas compatibles avec la pêche fraiche. Cela pèse lourd sur la pêche. Je pense qu'il faudra changer ces bateaux. Le cabinet d'experts nous dira comment dimensionner notre outil de pêche fraiche. L'objectif est de doubler l'effort de pêche polynésien en passant de 6 000 à 12 000 tonnes en 10 ans."

Lors du Sommet de l'Océan Pacifique à Hawaii, Edouard Fritch a annoncé début septembre qu'il souhaitait faire de la Polynésie la plus grande aire marine gérée du monde d'ici 2020. Dans ce cadre, le gouvernement souhaite obtenir le Référentiel environnemental du MSC (Marine Stewardship council), qui permet de montrer qu’une pêcherie est durable et bien gérée. Le cabinet spécialisé devra aussi donner des conseils au gouvernement qui souhaite atteindre 12 000 tonnes par an d'ici 2028 tout en s'engageant dans une pêche durable.

Début décembre, l'assemblée a adopté la loi du Pays portant à 70% le taux du crédit d'impôt pour l'achat de navires de pêches construits dans un chantier naval polynésien. "On va augmenter pendant deux ans la débilisation locale. On a pris la part de Bercy, qui ne donne plus d'agrément fiscal pour les bateaux de pêche, car le ministère de l'Economie et des Finances attend le plan de stratégie. J'ai recensé entre 13 et 15 navires en attente", souligne Teva Rohfritsch. "Cela assure deux à trois ans de travail pour les trois chantiers navals existants. Les dossiers sont en train d'être déposés. "