École nationale de la magistrature : un centre d'examen à Papeete

Par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice, deux centres sont créés aux sièges des cours d’appel de Nouméa et de Papeete pour les épreuves d’admissibilité des trois concours d’accès à l’École nationale de la magistrature s’adressant aux étudiants titulaires d’un diplôme de niveau bac +4 et aux professionnels en reconversion. Droit civil, droit pénal, compositions, cas pratiques : toutes les branches du droit sont abordées pendant le concours. Cet arrêté a été publié ce jeudi. Attention, les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 17 février !Les épreuves se dérouleront du 29 mai au 2 juin. L’École nationale de la magistrature est l'unique école de formation des magistrats de l'ordre judiciaire en France. Elle est située dans le centre-ville de Bordeaux.L’École nationale de la magistrature forme aussi bien aux métiers du siège (juge d’instance, d’instruction, des enfants…) que du parquet (avocat général, procureur de la République).Pour en savoir plus, le site de l' Ecole nationale de la magistrature