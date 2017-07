Eau potable : une nouvelle usine pour l'île sœur

MOOREA, le 05/07/2017 - Une nouvelle usine de traitement d’eau a été inaugurée mardi à Papetoai. Grâce à un procédé de traitement de l’eau de rivière, cette usine va permettre de fournir de l’eau potable aux habitants du secteur Papetoai à Maharepa. La municipalité se lance le défi de distribuer de l'eau potable à l'ensemble de ses administrés d’ici 2020.



La commune de Moorea-Maiao, en partenariat avec la Polynésienne des eaux, a inauguré, mardi dernier, l’usine de traitement d’eau " Te Maoe ", située dans la vallée de Papetoai.



Cette usine utilise une technologie développée par la société Dégrémont, qui est reconnue dans le marché mondial du traitement de l’eau.



Cette nouvelle structure permettra la production en eau potable de l'île de Moorea, à partir de l’eau de rivière du fond de la vallée.



Les phases de traitement de cette eau comprennent notamment : la coagulation, la floculation, la décantation lamellaire, la filtration sur sable et la désinfection au chlore pour répondre aux normes sanitaires.



La mise en place de cette usine va permettre l’approvisionnement en eau potable, de l'ensemble des abonnés habitant dans la zone de Papetoai à Maharepa, ce qui représente près de 900 bénéficiaires.



Seules deux zones étaient jusque-là potables, de Haapiti jusqu'à Tiahura, et de Patae à Maharepa.



Aujourd'hui, il ne restera que la partie Sud de l’ile, c'est-à-dire de Haapiti à Afareaitu, pour que la totalité de la population de Moorea puisse avoir de l’eau potable.



" Distribuer de l’eau potable tout autour de l’ile d'ici 2020, c'est la priorité de la commune. Aujourd'hui, on couvre 2/3 de l’île. Le reste du secteur non potable se fera par la réalisation de nouveaux investissements financiers, et par la résolution de certains problèmes fonciers. On ira à la rencontre des propriétaires pour avoir accès à certaines servitudes " explique Jean Pierre Le Loch, responsable d’exploitation de la Polynésienne des eaux à Moorea.



Une nouvelle usine devrait être construite à Haumi dans les mois qui viennent. La Polynésienne des eaux entamera, par la suite, la recherche de nouvelles ressources souterraines à Haapiti, l'année prochaine.



Pour rappel, l’exploitation du service de l’eau potable sur l’ensemble de l’ile de Moorea a été déléguée pour 20 ans à la Polynésienne des eaux, depuis le 1er juillet 2016.