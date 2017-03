"Earth Hour" : l'heure de l'anti-gaspillage sonnera le 25 mars

PAPEETE, le 17 mars 2017 - Créé en 2007, "Earth Hour", une heure pour la planète, est le plus grand événement mondial en faveur de l'environnement. Au fenua, pour la 5e édition, un dîner aux chandelles sera organisé samedi 25 mars dans une centaine d'hôtels et de restaurants. Cette année, les étudiants de l'École de commerce de Tahiti (ECT) dynamisent le concept en lançant une nouveauté sur le thème de l’anti-gaspillage alimentaire.





"Lancé il y a dix ans, par un groupe de copains en Australie (via l'association World Wide Fund, for Nature, ndlr), Earth Hour est devenu aujourd'hui un événement international", rappelle Jerry Biret, l'organisateur et le promoteur de cette opération en faveur de l'environnement. Le principe est de sensibiliser la population mondiale en éteignant les lumières non essentielles pour une durée d’une heure et lutter ainsi contre le réchauffement climatique. "Mais il n'y a pas de petite action, chaque petit geste est important, et cela doit se poursuivre tout au long de l'année", précise pour sa part Tamatoa Pommier, représentant du ministre de l'Environnement. Une vision lucide que partage Stéphane Chin Loy, président de la Chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers (CCISM), qui y voit également "une formation citoyenne" pour les jeunes.



En 2012, quinze hôtels et restaurants de Tahiti ont participé au premier mouvement. Au fil des années, différentes initiatives ont été mises en place un peu partout en Polynésie, avec notamment un tapis rouge "Earth Hour Tahiti" où les participants devaient déposer des déchets recyclables pour avoir accès à un concert gratuitement. Des "Éco-Ateliers Earth Hour" ont par ailleurs initié les résidents au développement durable. De plus en plus populaire, l'événement a enregistré 4 950 participants en 2015. Aujourd'hui, pour la 5e édition, une centaine d'établissements du fenua ont répondu à l'appel et présenteront un dîner aux chandelles, samedi 25 mars. Les lumières seront alors éteintes entre 20h30 et 21h30.