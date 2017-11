EDT Engie : la grève se poursuit

PAPEETE, le 13 novembre 2017 - Le conflit s'enlise du côté de Puurai. Après plusieurs jours de négociations, toujours aucun accord n'a été signé. Une réunion entre la direction, les syndicats et la direction du travail est prévue ce lundi au siège social de l'entreprise.



Le mouvement de grève continue pour les salariés d'EDT Engie. La grève est effective depuis jeudi dernier. Selon les représentants syndicaux, plusieurs réunions de négociations ont eu lieu avec la direction. Pour l'heure, aucun accord n'a été trouvé. La dernière rencontre entre les deux parties a eu lieu dimanche soir.



Afin de continuer ces négociations dans de bonnes conditions, une réunion est prévue ce lundi en fin de journée au siège social de l'entreprise, à Puurai, avec les deux parties et un médiateur : la direction du travail.



"Nous sommes arrivés à la limite des négociations , explique Patrick Taaroa, représentant CSIP à EDT. Je pense qu'il est urgent de résoudre cette crise." Comme annoncé par les syndicats au début de la grève, plus aucun gréviste mis à disposition de l'entreprise pendant le mouvement pour assurer la sécurité du réseau n'est à son poste depuis ce lundi matin. "La centrale de la Punaruu tourne avec les non grévistes. Il pourrait y avoir des coupures de courant."



Le délégué indique être prêt à négocier et à trouver une sortie à cette crise le plus rapidement possible. Nous ne sommes pas parvenus à joindre la direction d'EDT Engie.