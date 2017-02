Dur, l'apprentissage du ski : un Brésilien passe la nuit sur une piste

Parce qu'il n'arrivait plus à descendre, même à pied, un jeune Brésilien, skieur débutant, a passé la nuit de dimanche à lundi sur une piste des Deux-Alpes (Isère), a-t-on appris auprès de la gendarmerie.

C'était une piste verte mais même en déchaussant, il n'y arrivait pas. Après quatre heures de descente, il jette l'éponge et se réfugie dans des bosquets, raconte Le Dauphiné Libéré.

C'est à 8H15 qu'il a finalement été retrouvé, sain et sauf, selon les gendarmes. Heureusement, cette nuit il faisait particulièrement doux, même à 1.800 mètres d'altitude.



avec AFO