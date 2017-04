Dupont-Aignan prédit la défaite de Fillon et de Macron

Paris, France | AFP | mardi 10/04/2017 - Nicolas Dupont-Aignan, candidat de Debout la France (DLF) à la présidentielle, s'est dit convaincu mardi de la défaite de François Fillon, en raison des affaires, mais aussi d'Emmanuel Macron, car "les Français vont ouvrir les yeux" sur ce "candidat des banques".



La défaite de M. Fillon, "c'est écrit pour une raison très simple: on ne peut pas gouverner le pays quand on n'a pas eu un comportement exemplaire et qu'on a dépendu d'intérêts financiers", "ce n'est pas possible", a déclaré M. Dupont-Aignan sur France Inter.



"Et j'ajoute aussi que je suis convaincu que M. Macron ne passera pas parce que je pense que les Français vont ouvrir les yeux, enfin, sur M. Macron, sur sa dépendance aux intérêts, sur ce candidat des banques, sur sa politique de régression sociale", a ajouté le député de l'Essonne.



"Ces deux candidats, je les respecte, ils ont leur cohérence. Ils appliquent une logique de traités européens qui aboutiront à davantage d'impôts. Macron, c'est la CSG, Fillon, c'est la TVA", a poursuivi M. Dupont-Aignan, qui présente pour sa part "un programme de baisse d'impôts massive" pour "relocaliser l'emploi".



Après de nombreux scrutins marqués par un "vote par défaut pour éliminer les autres", "il est temps que les Français reprennent leur démocratie en main", a-t-il dit.



