Duathlon « Championnat de France » : Enorme déception pour Raphaël Armour-Lazzari

Il faisait beau ce dimanche 2 avril à Bondoufle pour les championnats de France de duathlon. Le triathlète du VCT et d’ATN, Raphaël Armour-Lazzari était prêt. Il était sûr de sa tactique consistant à durcir la course pour éviter d’embarquer ceux qui profitent de l’aspiration et se réservent pour la deuxième course pied.



Assez rapidement il s’est détaché lors de la première course à pied longue de 5 km, avec un petit groupe de 7. Tout devait bien se passer. Et puis sur le vélo au 2/3 de la course, dans un virage serré, la fourche de son vélo s’est brisée et les espoirs de titre national avec…



Il était venu pour briguer un deuxième titre de champion de France en 10 jours. Il est rentré piéton. Sans vélo pour débuter la saison de triathlon. Heureusement en un seul morceau, il se lance dans un contre-la-montre d’un nouveau genre : s’équiper d’une nouvelle machine. Son prochain objectif : les championnats de France de triathlon, il espère que sa soeur Kyara, qui vient de faire deux belles performances en nouvelle-Zélande sera de la partie.



Rédigé par Sportstahiti.com le Dimanche 9 Avril 2017 à 20:15 | Lu 21 fois

