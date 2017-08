Du produit blanchâtre dans le cours d'eau de la digue

PAPEETE, le 12/08/2017 – Aucune idée sur l'origine et la provenance de ce produit. Un phénomène qui inquiète les internautes. L'alerte a été donnée vendredi soir, lors de la publication d'une photo sur les réseaux sociaux. Contactée par téléphone, la capitainerie du Port autonome avoue ne pas être au courant de ce phénomène.



Du produit blanchâtre qui ressemblerait à de la peinture s'est éparpillé sur une partie du cours d'eau de la digue à Motu Uta.



Pour l'heure, aucune idée sur l'origine et la provenance de ce produit.



Mais les internautes s'inquiètent sur les effets que cela produirait sur le plan environnemental. Certains appellent même à sanctionner les responsables de ce désastre, si on arrive bien sûr à les retrouver.



Contactée ce samedi par notre rédaction, la capitainerie du Port Autonome avoue ne pas être au courant de ce phénomène. Aucune réponse également du côté de la direction.



Espérons que dès lundi des actions seront entreprises pour en finir avec les nombreuses pollutions qui touchent ce cours d'eau de Motu Uta.