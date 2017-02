Du pakalolo dans le cartable au collège de Huahine

HUAHINE , le 3 février 2017 - Le pakaculteur a été dénoncé par sa sœur de 14 ans, surprise au collège avec une branche de pakalolo dans son cartable.



Les gendarmes de la brigade de Huahine sont intervenus jeudi au collège de Fare à la demande du chef de l’établissement. Une jeune adolescente de 14 ans avait été trouvée en possession d’une petite branche de cannabis à l’intérieur de son cartable. Interrogée sur la provenance du produit illicite, la jeune fille a révélé que son frère possédait une plantation au domicile familial situé au district de Faie.



Les opérations de perquisition au domicile ont permis la découverte de 47 plants de cannabis sur pied et de 55 pieds de cannabis en cours de séchage.



Identifié mais absent au moment de la perquisition, le mis en cause est convoqué dans le cadre de l’enquête pour répondre des faits de détention, usage et revente de produits stupéfiants.



Sur instructions du parquet de Papeete, les produits découverts sont détruits par incinération.