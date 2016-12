Du beau temps annoncé pour ce week-end

PAPEETE, 29 décembre 2016 - En dépit des précipitations qui se sont abattues en fin de semaine sur les îles du Vent, les prévisions météorologiques s’accordent pour annoncer du beau temps pour la soirée de samedi 31 décembre et ce week-end.



" Ce week-end, le soleil s'impose sur le littoral Nord à Ouest de Tahiti malgré un fin voile de nuages élevés. Sur le relief, les côtes Est et la Presqu'île, le ciel se charge à la mi-journée et apporte quelques ondées l'après-midi ", précise jeudi matin Météo-France dans son bulletin de prévision sur Tahiti et Moorea, en annonçant " le retour d'un temps plus sec ", lundi.



Le site Wind Guru prévoit de faibles précipitations sur Tahiti et Moorea (moins de 0,7 millimètre) durant la matinée de samedi 31 décembre, puis un temps ensoleillé dans l’après-midi et un ciel dégagé jusqu’à dimanche matin. Le vent sera de secteur Est, modéré, samedi et la mer "agitée" avec une houle longue 1,5 mètre venant du Sud-Ouest s’accentuant légèrement jusqu’en fin de week-end.



Des amas nuageux venus du Nord ont été à l’origine des pluies éparses, parfois soutenues, qui se sont abattues sur les îles de la Société, en fin de semaine. Le phénomène sera dissipé pour la soirée du réveillon.



De belles périodes ensoleillés sont prévues sur l’archipel des îles Marquises au cours du week-end, interrompues par quelques passages nuageux à l'origine d'averses. Le vent sera modéré de secteur Est, devenant faible à modéré dès dimanche tandis qu’il virera à Est-Nord-Est. Une petite houle longue résiduelle de secteur Nord est annoncée sur l’archipel samedi, s'amortissant jusqu’à lundi.



Aux Tuamotu, des averses résiduelles sont annoncées sur la région de Rangiroa, samedi. Mais globalement, un temps bien ensoleillé est prévu sur toute la moitié Nord de l'archipel. Une mer peu agitée devrait baigner l'archipel, avec une petite houle longue de 1,5 à 2 mètres.



Aux Australes, le ciel sera voilé durant tout le week-end. " Quelques nuages bas s'invitent Lundi, pouvant apporter une petite averse de Tubuai à Raivavae. A Rapa, ciel assez gris ce week-end apportant quelques petites pluies de temps à autre ", souligne Météo-France.