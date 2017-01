Drame de Taunoa : Le chauffard écroué en attendant son procès

PAPEETE, le 2 janvier 2017- L'automobiliste alcoolisé de 52 ans qui a renversé et tué un petit garçon de 5 ans, le soir du Réveillon face au temple dans le quartier Taunoa, a demandé un délai pour préparer sa défense.



Il devait être jugé ce lundi en comparution immédiate, mais l'audience du tribunal correctionnel aura finalement lieu le 23 janvier prochain. L'avocat de l'automobiliste de 52 ans qui a fauché au volant de sa voiture un petit garçon de 5 ans, à quelques heures du Réveillon samedi soir en face du temple de l'avenue Pomare V, quartier Taunoa à Papeete, a en effet demandé un délai afin de préparer la défense de son client.



Me Gilles Jourdainne estime en effet que tout n'accable pas cet automobiliste de 52 ans et qu'il conviendrait de réaliser des investigations complémentaires sur les circonstances précises de ce drame de la route qui a porté à 27 le nombre de tués dans des accidents de la circulation en 2016.



Si son client a réagi positivement à l'éthylotest, avec un taux délictuel de 0, 44 mg d'alcool par litre d'air expiré, Me Jourdainne relève pour sa défense que cet accident aux conséquences dramatiques " aurait pu arriver à beaucoup de personnes ", l'enfant de 5 ans ayant selon lui surgi sur la route en face du temple de Taunoa alors qu'il était caché entre deux voitures en stationnement. Il n'y avait pas non plus de passage piéton à cet endroit et le conducteur ne roulait semble-t-il pas à une vitesse excessive, selon sa vision du dossier.



"Des faits gravissimes"



L'accident s'était produit samedi à la nuit peu avant 21 h. Me Jourdainne qui a aussi souligné que son client, petit entrepreneur dans le bâtiment, était un homme sans histoire jusque-là : " Il est grandement affecté par ce qu'il s'est passé, il en est le premier désolé ".



Le procureur de la République Michel Bonnieu, lui, a requis l'incarcération provisoire du prévenu en attendant son jugement dans les semaines qui viennent : " Les faits son gravissimes, il s'agit d'un homicide involontaire sur un jeune enfant, âgé de 5 ans, qui ne demandait qu'à vivre. Et tout cela parce que bien qu'on le rabâche, certains conducteurs ne comprennent pas qu'on ne conduit pas quand on a consommé de l'alcool ou des produits stupéfiants. Tout le monde devrait pourtant le savoir. L'alcool amoindrit les réflexes et ralentit les réactions. S'il n'y avait pas eu consommation d'alcool, le petit serait peut-être encore en vie ".



Fort de ses arguments, l'avocat de l'automobiliste a suggéré au tribunal un placement sous bracelet électronique en attendant le procès. Mais les magistrats se sont rangés aux réquisitions du parquet en décernant mandat de dépôt, synonyme d'incarcération provisoire jusqu'à l'audience du 23 janvier.



D'après les quelques éléments développés cet après-midi en début d'audience, il ressort des premières constatations que la petite victime avait suivi sa mère pour boire dans l'eau dans leur voiture garée en face du temple de l'autre côté de la chaussée, en marge de la cérémonie religieuse. Le garçonnet aurait ensuite échappé à sa vigilance et aurait traversé la route en direction du temple quand il s'est fait renverser. Présente à l'audience ce lundi, la maman a paru dévastée par ce drame. Le chauffard, lui, est poursuivi pour homicide involontaire par manquement aux obligations de prudence et de sécurité.