Down Below de Trackhead, un road-trip sur l'île de Tahiti

Dans le groupe, il y a deux frères et un ami d'enfance. Nous sommes des DJ / producteurs de musique mais avant tout des mélodistes. Issus de la filière des instrumentistes, chacun a fait des études de musique dans plusieurs styles. C'est ce qui ressort le plus aujourd'hui dans nos productions. La mélodie tient une place centrale, nous agençons le reste autour.

Passionnés de musique depuis notre plus jeune âge, nous avons tous les trois fait des études supérieures à Paris en d'anglais, musicologie et psychologie. Trackhead est né à Paris.

C'est de la musique électronique. Notre passé d'instrumentistes nous permet l'éclectisme qui est le nôtre. Une sensation de liberté totale de pouvoir mélanger des sons venus d'univers totalement différents. Voilà ce que l'on cherche. Le plus important pour nous c'est la mélodie pas le style, ni l'étiquette qu'on pourrait y mettre dessus. On veut que notre musique voyage et fasse voyager. C'est notre vision de la chose. Down Below est d'ailleurs né d'un voyage, comme souvent ...

Nous avons des amis sur place qui nous en parlaient depuis longtemps. Tout le monde a envie de se faire sa propre idée de la Polynésie c'est une destination de rêve. Une destination, propice à la création, c'est un lieu incroyable pour nous Européens, nos sens sont sans cesse stimulés et cela est inspirant

Nous y étions en octobre 2016. Nous étions invités par Arnaud Bertrand, directeur d'une structure qui accueille des musiciens, il facilite la rencontre entre les gens et c'est exactement ce que nous cherchions. Depuis nous sommes toujours en contact nous lui avons même offert un disque d'or.

On avait déjà, depuis Paris, une idée d'un riff de guitare, on l'a peaufiné lors d'une soirée chez notre ami Arnaud, puis partagée avec un ami suédois Martin Stahl, le titre était né. À notre retour entre Paris et Stockholm nous avons enregistré "Down Below" en quelques jours. On a vite cherché dans toutes nos images de notre voyage en Polynésie ce qui pouvait être gardé pour un clip. On a retenu des images de Papeete, Moorea, des levés de soleil dans l'eau en train de surfer, une magnifique virée à la cascade de la Maroto ou un soir un bateau."

Le clip a été mis en ligne en janvier. Le succès a été immédiat. Il a été streamé plus de 400 000 fois et a plus de 550 000 vues sur YouTube. Aujourd'hui Down Below circule dans le monde entier."

Nous assurons la promotion du titre Down Below et préparons plusieurs titres avec des chanteurs/chanteuses internationaux. La suite arrive. On aimerait beaucoup revenir en Polynésie pour tourner d'autres images de manière plus professionnelle. La composition musicale fait toujours partie du voyage il est donc fort probable que de nouvelles choses naissent dans ce magnifique endroit.