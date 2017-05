Douze morts dans un incendie de car scolaire en Chine

Pékin, Chine | AFP | mardi 08/05/2017 - L'incendie d'un car scolaire dans un tunnel de l'est de la Chine a fait 12 morts mardi, dont 10 très jeunes enfants originaires de Corée du Sud, a-t-on appris de source officielle.



Les enfants sud-coréens, âgés de quatre à sept ans, vivaient à Weihai, une ville située dans le Shandong, la province chinoise la plus proche de Séoul, a déclaré à l'AFP un responsable consulaire sud-coréen. Les causes de l'accident n'étaient pas connues.



Les autorités de Weihai, où l'accident s'est produit, ont indiqué sur leur réseau social que 12 personnes au total avaient péri dans l'incendie et qu'une treizième personne était grièvement blessée. Les nationalités des deux autres personnes décédées et du blessé n'ont pas été précisées.



Les accidents de la route ont fait 58.000 morts en Chine en 2015 (dernière statistique disponible). En décembre dernier, un accident de minibus à Wuhan (centre) avait coûté la vie à au moins 18 personnes, lorsque le véhicule était tombé dans un lac.