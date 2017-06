Doubs: une fillette de 2 ans tuée par un bus aux freins défaillants

Besançon, France | AFP | mercredi 28/06/2017 - Une fillette de 2 ans a été mortellement percutée par un bus en stationnement dont les freins ont lâché, mercredi dans le Doubs, et sa grand-mère a été grièvement blessée, a indiqué la gendarmerie.

Le bus était à l'arrêt sans personne à bord, vers 9H30 à Orchamps-Vennes, lorsqu'il s'est mis à reculer. Au même moment, l'enfant et sa grand-mère, qui passaient à pied derrière le véhicule, ont été violemment renversées, a précisé la gendarmerie à l'AFP. Deux autres voitures en stationnement ont également été percutés par le bus.

D'après les premiers éléments de l'enquête de gendarmerie, les freins du véhicule se sont desserrés d'une manière inattendue.

La fillette de 2 ans est décédée sur les lieux et sa grand-mère, âgée d'une soixantaine d'années, a été héliportée, gravement blessée, au centre hospitalier universitaire de Besançon.