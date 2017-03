"Double", le nouveau spectacle du centre de danse André Tschan

PAPEETE, le 14 mars 2017 - Le centre de danse André Tschan présentera, vendredi et samedi, son nouveau spectacle, "Double". Deux spectacles en un : "Blanche-Neige" et "Mémoire", une adaptation d'un conte classique et une création originale inspirée de situations de la vie courante et la réémergence d'une histoire familiale. Plus de 280 élèves danseront au grand théâtre de la Maison de la culture pour nous offrir des moments d'émotion et de poésie.



"Double" c'est deux spectacles en un. Vendredi et samedi, le centre de danse André Tschan présentera deux tableaux, deux univers complètement différents.



La première partie, "Blanche-Neige" est une interprétation du conte pour enfants. Son univers merveilleux mélangera danse classique et danse contemporaine, pour un spectacle qui devrait enchanter petits et grands.



La deuxième partie, "Mémoire", est une création originale, née de la collaboration de Patricia Molié (professeure d'art dramatique) et de Florence Yhuel (chorégraphe et directrice du centre de danse André Tschan) qui va entraîner le spectateur dans ce qu'il a de plus profond en lui : son héritage familial. Ce spectacle se construit sur le souvenir et dévoile comment une demeure ancestrale fait resurgir, peu à peu, les souvenirs des générations précédentes. Émotion, secrets, nostalgie devraient être au rendez-vous...



Les costumes ont été conçus par Gaëlle F. "Elle a un gros travail de création, elle a plus de 400 costumes à faire. Chaque costume a été pensé pour ce spectacle, tout comme le décor de la scène" explique Florence Yhuel, la directrice de l'établissement.



De leur côté, les élèves de l'école de danse se préparent depuis peu. "C'est vrai que le temps de préparation est assez court pour un tel spectacle. Ils ont huit semaines pour préparer le spectacle. Je suis contre le bachotage, je préfère que l'on consacre plus de temps au travail du danseur", insiste la chorégraphe.



Rappelons que le centre de danse André Tschan, fondé en 1975, est le premier établissement de formation de danseurs amateurs et professionnels de Polynésie. De ses classes sont sortis des élèves qui ont intégré de grandes écoles de danse parisiennes, mais aussi européennes, tant en danse classique qu'en danse contemporaine.