"Donner son sang est un service civique qui sauve des vies"

PAPEETE, le 23 février 2017 -La Polynésie française est complètement indépendante concernant les transfusions de sang, elle tourne à flux tendu.

Le Centre de transfusion sanguine rappelle aux Polynésiens que les besoins en sang sont permanents.



" "Aujourd'hui, on ne peut compter que sur nous", rappelle le Dr Frédéric Beau. En effet la Polynésie française est indépendante en ce qui concerne la transfusion sanguine. Ainsi, les donneurs polynésiens nourrissent les stocks de sang local. Or, les patients consomment chaque année environ 5 000 poches globules rouges, 1 500 de plasma et 350 culots plaquettaires, avec une augmentation sensible d'année en année. Il n'y a pas de période creuse. "Nous sommes à la limite inférieure de notre stock de sang. Nous avons toujours besoin de sang parce que la consommation est permanente, il n'y a pas un jour où l'hôpital ou les cliniques ne consomment pas au moins une vingtaine de poches ", indique le médecin. Il convient donc de rappeler qu'un don du sang peut sauver une vie, mais surtout que n'importe qui peut un jour avoir besoin de poches de sang.