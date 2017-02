Doha-Auckland, le vol commercial le plus long du monde

Qatar Airways a bouclé lundi le plus long vol commercial au monde, un trajet de 14.535 km entre Doha et Auckland réalisé en 16 heures 23 minutes, a annoncé la compagnie.

"Nous avons atterri à Auckland", a annoncé Qatar Airways dans un tweet après l'arrivée en Nouvelle-Zélande à 7H25 (18H25 GMT dimanche) du vol QR920, avec cinq minutes d'avance.

Le Boeing 777-200LR a traversé dix fuseaux horaires lors de ce vol.

La compagnie a relevé que celui-ci avait été plus long que les deux trilogies mises bout à bout du "Seigneur des anneaux" et du "Hobbit", qui avaient été tournées en Nouvelle-Zélande.

Quatre pilotes se trouvaient à bord, de même que 15 membres d'équipage qui ont servi 1.100 tasses de thé ou café, 2.000 boissons fraîches et 1.036 repas pendant le vol.

L'appareil a été accueilli sur le tarmac d'Auckland par les jets d'eau des canons des camions de la sécurité civile.

En mars 2016, Emirates avait lancé ce qui était considéré comme le vol le plus long du monde en reliant Dubaï à Auckland sur 14.200 km.



avec AFP