Dixit : une nouvelle édition sous le signe de la digitalisation

PAPEETE, le 1er février 2017 - La revue économique, sociale et culturelle de Polynésie française, le Dixit, vient de sortir. Cette année, les articles s’articulent autour d’un thème fort : la digitalisation. Dominique Morvan, coordinatrice éditoriale aux côtés de Sylvie Jullien-Para, détaille le sommaire de ce magazine qui sort une fois l’an.



" En général il n’y a pas vraiment un seul thème fort dans le Dixit, nous abordons plusieurs grandes thématiques mais, cette année, quelque chose se dégage, c’est la digitalisation ", résume Dominique Morvan rédactrice et coordinatrice éditoriale du magazine avec Sylvie Jullien-Para.



Plusieurs articles abordent le sujet plus ou moins directement comme " l’économie numérique : des Assises pour se mettre debout ", " Maturité digitale : le réveil des entreprises ", " Digital Festival Tahiti : embarquez pour l’expérience 360°… ".



La digitalisation c’est un procédé qui vise à transformer un objet, un outil, un process ou un métier en un code informatique pour le remplacer et le rendre plus performant expliquent les professionnels du secteur. C’est un phénomène qui gagne les hommes et les femmes, où qu’ils vivent dans le monde et quoi qu’ils fassent. Plus personne n’est à l’abri.



"C ’est un mode de vie. Cela touche tous les acteurs d’une société, qu’ils évoluent dans le tissu économique, dans les administrations, qu’ils soient consommateurs ou citoyens ", ajoute Dominique Morvan. " La bonne nouvelle c’est qu’en Polynésie les individus sont prêts et que les acteurs du secteur privé et public ont pris conscience de la nécessité du virage prendre."



Une étude de l’Organisation des professionnels de l’économie numérique (l’Open) le prouve. " 48% des entreprises ont déjà engagé leur transformation, 27% l’envisagent " rapporte la rédaction du Dixit. L’administration a fait sa bascule, le Medef, en choisissant pour thème l’entreprise innovante a donné un coup d’accélérateur.



PSG et transition énergétique



D’autres sujets viennent compléter le sommaire de l’édition 2017 du magazine, comme la réforme de la PSG, " toujours à l’ordre du jour, une affaire à suivre si l’on veut conserver notre modèle de solidarité ", la transition énergétique " qui s’opère en parallèle à la transition numérique. L’une et l’autre sont intimement liées, réduire sa consommation énergétique, protéger ses ressources est rendu possible grâce à la digitalisation ".



Les très attendus carnet d’adresses, tableaux et chiffres qui font le Dixit sont toujours là. " Pour constituer les tableaux, nous contactons les entreprises une à une et récoltons des données comme les effectifs, le chiffre d’affaires des trois dernières années dont celui de 2016 même s’il est seulement estimé,... C’est un gros travail qui nous prend bien trois mois ", précise la coordinatrice.



Montrer des choses positives et réalistes



Le magazine a été créé en 1984 par la Jeune chambre économique. Dominique Morvan a pris la main quelques années après sa naissance. Elle insiste pour rappeler le parti pris du Dixit : " Nous montrons des choses positives, donnons de l’élan pour participer au développement économique. Comme le consommateur, l’employé, l’entrepreneur ou l’auto-entrepreneur nous sommes les maillons d’une chaîne. En détaillant par exemple les aides disponibles, en présentant les acteurs, en montrant les projets qui marchent, le Dixit se veut être un moteur et un soutien. "



Pour autant, " cela ne nous empêche pas d’avoir un regard lucide et réaliste ". La preuve avec l’article " Hao : dépolluer pour repolluer ? ".