Dix agents de police judiciaire adjoints en stage à Papeete

PAPEETE, le 13/06/2017 - Dans la nuit de vendredi à samedi, dix agents de police judiciaire adjoint (Apja) ont suivi un stage pratique d’observation (SPA) en soirée avec la police municipale de Papeete. Les stagiaires n’avaient cependant ni le droit d’intervenir, ni celui d’interpeller.



Depuis le 20 mars 2017, dix-neuf stagiaires de la spécialité " Sécurité publique " suivent une formation proposée par le Centre de gestion et de formation (CGF) intitulée " Formation de professionnalisation à l’emploi d’agent de police municipale – Apja ". C’est la cinquième promotion portée par l’institution depuis 2014. Les dix-neuf inscrits sont issus de Papara, Paea, Punaauia, Faa’a mais également de Makemo, Huahine, Taputapuatea et Maupiti.



Vendredi dernier, dix stagiaires d’agents de police judiciaire adjoint (Apja) ont suivi un stage pratique d’observation (SPA) en soirée avec la police municipale de Papeete. Intitulé " Papeete by night ", ce SPA a pour objectif de permettre aux futurs Apja d’être en situation réelle mais aussi et surtout d’avoir une vision des pratiques et des différentes situations qu’ils pourront rencontrer lors de leur prise de fonction.



Parmi les missions établies de la soirée il y avait le " dégagement des attroupements ", le " contrôle routier / taux d’alcoolémie " ou encore l’" intervention sur instruction, réquisition et initiative ". En plus du contrôle des vidéos de surveillance et de la patrouille en véhicule, les Apja ont également eu l’occasion d’accompagner une brigade cynophile de la commune, la seule qui existe pour le moment en Polynésie française.