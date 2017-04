Disparu de Papenoo : les recherches s’orientent vers la mer

PAPEETE, 11 avril 2017 – Des opérations se poursuivent sur le littoral et à l’embouchure, mardi, à la recherche du troisième randonneur emporté ce week-end par la Papenoo. Dimanche soir et lundi matin, deux corps ont été repêchés noyés dans la rivière.Les secouristes sont à la recherche d’un touriste d’origine métropolitaine, toujours porté disparu. Mardi matin, la direction de la protection civile a décidé de mobiliser l’hélicoptère inter-administration Dauphin pour survoler les abords de l’embouchure de la Papenoo à la recherche de la dépouille de ce randonneur qui pourrait avoir été victime d’une noyade, dimanche après-midi, après avoir été emporté par une brusque montée du niveau de la rivière tandis qu’il achevait une randonnée dans le parc naturel de la Te Faaiti, vallée de Papenoo.Mardi jusqu’à la tombée du jour, la reconnaissance aérienne doit être assistée de moyens nautiques mis en place par la gendarmerie et par la commune de Hitia’a o te Ra. Des plongeurs de la brigade nautique vont fouiller le lagon à l’embouchure de la Papenoo et aux abords, en direction du sud. A terre, quatre agents de la municipalité sont par ailleurs affectés, un jour de plus, à un ratissage méthodique des berges de la rivière. Deux autres agents vont fouiller le littoral de Papenoo jusqu’à la pointe de Orofara, à la recherche du corps de ce randonneur.Un corps qui, selon toute vraisemblance, pourrait être celui aperçu par plusieurs témoins, dimanche en début d’après-midi, dérivant sans donner signe de vie à la surface des flots, bien en aval du parc de la Te Faaiti, au pont de la Maroto. Les secours avaient été déclenchés par les pompiers de Hitia’a o te Ra immédiatement après qu’un signalement leur ait été fait par un témoin oculaire.Ces trois personnes font partie d'un groupe de 19 randonneurs du club de randonnée Avae Tere Tere, piégés dimanche par la brusque montée du niveau de la rivière, à Te Faaiti.Huit personnes avaient été emportées par les flots de la rivière Te Faaiti, en crue subite suite à des précipitations violentes qui se sont abattues sur les hauteurs de la vallée de Papenoo. Alors que 5 randonneurs étaient parvenus à rejoindre le rivage, trois personnes étaient toujours portées disparues en fin d’après-midi. Le corps d’une femme noyée a été repêché dimanche dans la soirée, puis celui d’un homme lundi matin. Le corps de la dernière victime pourrait avoir été charrié jusqu’à l’océan. C’est à sa recherche que se concentrent les opérations de secours pour la journée de mardi, au moins.