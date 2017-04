Disparition d'un cargo sud-coréen au large de l'Uruguay

Montevideo, Uruguay | AFP | samedi 01/04/2017 - Un cargo sud-coréen avec 24 membres d'équipage à bord a disparu vendredi au large des côtes uruguayennes et des "indices" montrent qu'il "aurait coulé", a annoncé samedi à l'AFP la Marine uruguayenne.



Le "Stella Daisy", un cargo d'une capacité de 260.000 tonnes, a lancé un appel de détresse vendredi à 11H30 (14H30 GMT) où il faisait état d'une voie d'eau.

Par la suite, "un navire a aperçu des nappes de carburant et des débris, en plus d'une forte odeur de carburant, ce qui est un indice que le navire sinistré aurait coulé", selon un communiqué de la Marine uruguayenne.

Les autorités sud-coréennes ont précisé que l'équipage du "Stella Daisy" était composé de 8 Sud-coréens et de 16 Philippins.

Selon l'agence de presse sud-coréenne Yonhap citant des sources gouvernementales, une embarcation de sauvetage avec deux membres de l'équipage a été trouvée dans la zone.

Le porte-parole de la Marine uruguayenne, Gaston Jaunsolo, a indiqué à l'AFP qu'il s'agissait de deux marins philippins et que les recherches continuaient.

"Trois radeaux de survie ont été découverts par l'un des quatre navires marchands affectés aux opérations de secours, et sur l'un d'eux se trouvaient deux membres de l'équipage de nationalité philippine", a déclaré le porte-parole.

Il a ajouté qu'un avion envoyé par le Brésil se joindrait dimanche aux recherches.

Bien que le navire ne se trouve pas dans les eaux territoriales uruguayennes, il est dans la zone de recherche et de secours dépendant de l'Uruguay, à 2.000 milles nautiques (3.700 km) à l'est du port de Montevideo, a précisé la Marine uruguayenne.