Devenez "éco-ambassadeur" au Heiva

PAPEETE, le 13 juin 2017 - La Maison de la culture qui organise le Heiva recrute des éco-ambassadeurs. Formés par fenua Ma, ils sillonneront le village du Heiva les soirs de concours pour sensibiliser le public au respect de la planète et au tri. En échange de quoi, ils pourront assister gratuitement à des spectacles.



Chaque année après les soirées de concours du Heiva la place To’ata se retrouve noyée sous les détritus. Les déchets des spectateurs et des troupes sont disséminés au quatre coins de la place. Pour changer les choses la Maison de la culture a pris deux mesures : recruter des éco-ambassadeurs et mettre à disposition des poubelles pour les déchets verts à proximité des coulisses.



" Nous avions déjà lancé un recrutement d’éco-ambassadeurs l’année dernière ", indique Moerava Thomas de la Maison de la culture. Mais l’opération était restée confidentielle. Six volontaires s’étaient fait connaitre et avaient joué leur rôle sans impact remarquable sur la situation. Cette année, u nouveau recrutement existe, plus médiatisé.



Majeur, volontaire et sensible à l’environnement



Pour devenir éco-ambassadeur il faut être majeur, volontaire, sensible au respect de l’environnement et au tri. " Toutefois on n’est pas obligé de tout savoir avant de se présenter. " Une formation assurée par Fenua Ma à l’attention du staff de la Maison de la culture est organisée le 20 juin sur le thème du recyclage, de la gestion des déchets verts. Les éco-ambassadeurs recrutés y sont invités.



Leur rôle consistera ensuite, les soirs de concours, à sillonner le village du Heiva en début de soirée. À savoir entre 18/19 heures et jusqu’à 20h30. " Disons jusqu’au début du premier groupe de chant." Ils devront renseigner le public sur la disposition des poubelles, le compostage des déchets et sur le tri des déchets : végétaux mais aussi tissu, canettes, papiers… Un stand tenu par Fenua Ma sera aussi ouvert certains soirs pour compléter l’information donnée. Cette année pour la première fois, des poubelles pour les déchets verts seront installées à To’ata.



Économiser la matière première



Mais pourquoi trier et donc recycler les déchets ? " Pour économiser la matière première ", répond Fenua Ma. " Et donc pour préserver les ressources. Pour réduire le volume global des déchets à enfouir ." Le syndicat spécialiste du tri en Polynésie précise en plus : " que fabriquer un nouvel objet à partir de matières issues du recyclage diminue les émissions de gaz à effet de serre. Enfin, le recyclage permet aux industriels de créer des emplois et stimule l’innovation. "



Pour remercier les volontaires, la Maison de la culture offrira aux éco-ambassadeurs des entrées gratuites aux soirées de concours (hors lauréat).