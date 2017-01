Développement durable : les élèves testés

un maximum d’élèves au développement durable"

permettre, par le biais des outils numériques, de prolonger le temps des apprentissages hors écoles et sensibiliser ainsi plus largement parents, familles et amis dans les quartiers" et à "développer les capacités de recherche des élèves tout en s’amusant

"Si les résultats au sein de ces établissements sont très encourageants, cela ne représente que 22% des établissements de Polynésie"

"Pourtant, la nécessité de mieux gérer les déchets, d’économiser l’eau et l’énergie, de promouvoir une alimentation équilibrée, de respecter l’environnement et l’humain, dans sa diversité, est de plus en plus reconnue."

Depuis le 9 janvier et ce jusqu'au 10 février, Fédéscol organise, en partenariat avec la Direction générale de l'éducation et des enseignements (DGEE), le vice-rectorat et l’École supérieure du professorat et de l'éducation (ESPE) ce quiz en ligne sur le développement durable. Chaque lundi, pendant cinq semaines, dix nouvelles questions seront mises en ligne. Les élèves doivent y répondre avant le dimanche suivant. Attention, il faut répondre aux questions la semaine où elles sont mises en ligne, ce n'est pas possible de se rattraper la semaine suivante.Trois niveaux ont été faits pour les élèves du primaire, du collège et du lycée.Pour jouer, il faut aller sur le site http://pedagogie.espe.pf/ecoquiz . Il est accessible 24H/24. Les élèves peuvent y accéder depuis l’établissement ou depuis chez eux.Si l'enfant ne connait pas la réponse aux questions, un petit texte explicatif ou une vidéo viendront l'aider à trouver la réponse. Dans une courte vidéo, un savant fou explique par exemple comment le soleil peut chauffer l'eau pour prendre une douche bien méritée après une séance de sport. Un moment ludique et pédagogique. Les enfants pourront répondre à ce questionnaires seuls ou avec leurs parents.Les élèves totalisant les scores les plus élevés de chaque établissement ainsi que les classes totalisant le meilleur score par niveau seront invités à participer à une journée festive qui se tiendra au motu Ovini, le 7 mars. Des récompenses seront distribuées aux élèves et aux établissements.L'écoquiz vise à sensibiliser ", à "", explique Florence Vidal, référente Fédéscol. Fédéscol est le relais local Éco-École. L'association accompagne les établissements inscrits dans la préparation et la mise en œuvre méthodologique de leur projet Eco-Ecole.Aujourd’hui en Polynésie française, 51 écoles et établissements scolaires sont engagés dans la démarche Eco-Ecole. Elles n'étaient que neuf il y a quatre ans., note Florence Vidal.