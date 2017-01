Développement durable : êtes-vous incollables ?

Les élèves totalisant les scores les plus élevés de chaque établissement ainsi que les classes totalisant le meilleur score par niveau seront invités à participer à une journée festive qui se tiendra au motu Ovini, le 7 mars. Des récompenses seront distribuées aux élèves et aux établissements.

L'écoquiz vise à sensibiliser " un maximum d’élèves au développement durable", à "permettre, par le biais des outils numériques, de prolonger le temps des apprentissages hors écoles et sensibiliser ainsi plus largement parents, familles et amis dans les quartiers" et à " développer les capacités de recherche des élèves tout en s’amusant", explique Florence Vidal, référente Fédéscol. Fédéscol est le relais local Éco-École. L'association accompagne les établissements inscrits dans la préparation et la mise en œuvre méthodologique de leur projet Eco-Ecole.



Aujourd’hui en Polynésie française, 51 écoles et établissements scolaires sont engagés dans la démarche Eco-Ecole. Elles n'étaient que neuf il y a quatre ans. "Si les résultats au sein de ces établissements sont très encourageants, cela ne représente que 22% des établissements de Polynésie", note Florence Vidal. "Pourtant, la nécessité de mieux gérer les déchets, d’économiser l’eau et l’énergie, de promouvoir une alimentation équilibrée, de respecter l’environnement et l’humain, dans sa diversité, est de plus en plus reconnue."