Deux volontaires européens en Polynésie pour la protection de notre environnement

"Je vais travailler sur la protection du monarque de Fatu Hiva. C’est un projet important puisque l'espèce ne compte plus qu’une vingtaine d’individus au monde"



Quel est ton parcours ?

Je m’appelle Melvin Pirard, je suis Belge, et j’ai fait tout mon cycle d’enseignement en Belgique. J’ai un Baccalauréat en Agronomie et plus particulièrement en Forêt & Nature, ce qui me vaut le statut de Technicien Agronome spécialisé en Forêt & Nature.



Mes projets sont les mêmes depuis plusieurs années, c’est-à-dire, essayer de me former à plusieurs sciences de l’environnement et de voyager. J’aime en apprendre toujours plus. C’est donc pour cela que j’ai voulu venir ici en Polynésie, pour me former à l’ornithologie et en apprendre plus sur les moyens mis en place pour protéger les oiseaux menacés de Polynésie.



Comment as-tu entendu parler de Manu d'aussi loin ? Qu'est-ce qui t'as donné envie de te porter volontaire ?

Je regardais sur le net pour des jobs à l’étranger et je suis tombé sur l’annonce qui proposait un poste de volontaire. Mon sang n’a fait qu’un tour, j’ai donc postulé.

Jeune diplômé je n’ai pas encore vraiment d’expérience professionnelle, mise à part les différents stages que j’ai pu effectuer durant mes études. Sur le marché de l’emploi de nos jours il vous faut de l’expérience pour pouvoir espérer obtenir un job. Même si ce n’est pas un contrat de travail à proprement parler, c’est tout comme, il faut donc voir l’important, c’est une expérience professionnelle d’une année au sein d’une association menant des actions concrètes sur le terrain, et tout ça, en Polynésie Française. Que demander de mieux ? De plus l’Ornithologie m’a toujours intéressé et la Polynésie aussi, donc c’est avec grand plaisir que je participe à ce stage de volontariat.



Que vas-tu faire pendant un an en Polynésie ?