Deux rugbymen fidjiens jugés pour agression sexuelle et violences en état d'ivresse

Paris, France | AFP | mardi 28/11/2017 - Deux rugbymen fidjiens du Stade Français, dont l'un a été licencié depuis, sont jugés mercredi à Paris pour violences en état d'ivresse et, pour l'un d'eux, agression sexuelle, après une altercation en juillet près d'une discothèque de la capitale.



Les deux ailiers Waisea Nayacalevu, 27 ans, et Josaia Raisuqe, 23 ans, avaient été arrêtés le 23 juillet vers 03H00 du matin dans le XIIIe arrondissement après une altercation. Le procès est prévu à partir de 9H00 devant la 24e chambre du tribunal correctionnel de Paris.

L'une des victimes, une éducatrice spécialisée de 35 ans, avait rapporté à la police que Josaia Raisuqe avait "touché (sa) poitrine de manière brutale". S'en était suivie une altercation entre les deux sportifs et deux amis de la jeune femme, qui affirment avoir alors reçu plusieurs coups de poing. Ils s'étaient vu prescrire deux et trois jours d'incapacité totale de travail (ITT).

Les deux rugbymen seront jugés pour violences en état d'ivresse. Josaia Raisuge est également poursuivi pour agression sexuelle.

Lors d'une confrontation avec les trois victimes le 24 juillet, Josaia Raisuqe, qui fêtait ses 23 ans, "a mis en avant sa forte alcoolémie ce soir-là qui a, selon lui, altéré sa mémoire", avait rapporté une source proche de l'enquête.

Les deux joueurs avaient été mis à pied par leur club juste après les faits. Puis Josaia Raisuqe avait été licencié pour faute grave mi-août. Il a depuis rejoint le club de Nevers, qui évolue en Pro D2.

Waisea Nayacalevu, meilleur marqueur d'essais du championnat de France pour la saison 2016-17, avait quant à lui eu un avertissement inscrit dans son dossier. Le club avait alors expliqué avoir pris des sanctions "au regard du préjudice d'image subi par le Stade Français Paris".

- Faits divers en série -

"Le club de la capitale condamne tout comportement violent, de quelque nature qu'il soit et quelles qu'en soient les victimes. Conscient que ses joueurs ont, au-delà de leurs performances sportives, et du fait de leur médiatisation, un rôle de modèle, notamment pour les jeunes générations, il attend de leur part un comportement exemplaire", avait écrit le club dans un communiqué.

L'affaire était survenue lors d'une année compliquée pour le Stade Français, club majeur du rugby français avec quatorze titres de champion de France.

En mars, il y avait eu la fusion avortée avec le club voisin et rival du Racing 92, puis le rachat en mai par l'entrepreneur allemand, Hans-Peter Wild, milliardaire dans l'industrie du jus de fruits.

Les noms de joueurs du rugby apparaissent régulièrement dans la rubrique faits divers. En août, deux joueurs néo-zélandais ont été impliqués dans une rixe sur fond d'alcool, à la sortie d'une discothèque de La Rochelle dans la nuit du 17 au 18 août.

En février, Dan Carter, star néo-zélandaise du Racing 92, élu trois fois meilleur joueur du monde et double champion du monde (2011 et 2015), avait été arrêté en état d'ivresse au volant de sa voiture près des Champs-Elysées.

Quelques jours plus tard, dans le même quartier parisien, son coéquipier en sélection et en club Ali Williams était arrêté en possession de cocaïne en compagnie de l'Australien James O'Connor, à proximité d'une discothèque.