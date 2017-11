Deux randonneurs secourus à Moorea

Jeudi dernier, alors qu'ils effectuaient une randonnée à Moorea, deux touristes américains se sont retrouvés en difficulté en raison de fortes pluies. Après plusieurs heures de recherches, ils ont été retrouvés sains et saufs.





Les deux américains se trouvaient sur le sentier des Trois cocotiers quand ils ont été bloqués par la montée d'un cours d'eau. Après avoir passé un appel de détresse en composant le 17, ils ont été secourus par les gendarmes et les sapeurs-pompiers de Moorea qui étaient en lien avec la Direction de la protection civile du Haut-commissariat.



Secourus à l'aide de cordages, ils ont ou regagner leur hôtel en début de soirée.



Comme l'a indiqué le Haut-commissaire :" i l faut rappeler aux randonneurs en montagne la nécessité de faire preuve de la plus grande vigilance en début de saison des pluies. Il faut veiller à consulter les prévisions météorologiques et à informer son entourage de son intinéraire."